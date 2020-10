Všeobecní lekári: Vláda nahrádza odborníkov vojakmi a policajtami

Vláde a ministerstvu preto Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska vláde a rezortu zdravotníctva adresuje desať odporúčaní:

1/ Rešpektovať odporúčania medicínskych odborníkov z praxe vrátane epidemiológov.

2/ Vykonávanie testovania občanov Slovenska certifikovanými antigénovými testami na COVID-19 aj v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti posudzovať rovnako ako testovanie v nemocniciach.

3/ Celoplošné testovanie nie je potrebné na celom území Slovenska z dôvodu rôznej epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch. Je nevyhnutné identifikovať do 2. 11. 2020 regióny, kde je potrebné vykonať regionálne plošné testovanie. Následne treba zadefinovať postupnosť krokov nadväzujúcich na jeho výsledky v spolupráci s regionálnymy úradmi verejného zdravotníctva.

4/ Distribuovať bez odkladu štátom obstarané antigénové testy na COVID-19 do najviac ohrozených regiónov všetkým nemocniciam, všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom, ktorí o to prejavia záujem. Jedinou podmienkou na doručenie testov pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti by mal byť elektronický prístup do Národného centra zdravotníckych informácií.

5/ Tieto testy využiť na testovanie pacientov s klinickými prejavmi infekcií dýchacích ciest počas chrípkovej sezóny. Uvedené testy nie sú určené na tzv. skríning COVID-19, ale identifikáciu pacientov s príznakmi ochorenia.

6/ Stanovenie jasných cieľov ministerstva zdravotníctva v boji s COVID-19 vrátane pravidelných denných a týždenných reportov, vyhodnotení a návrhov korekcií a ďalších krokov. Tento proces musí začať už od 1. 11. 2020. Stratili sme už príliš veľa času.

7/ Plán konkrétnych krokov od 1. 11. 2020 na riešenie kolabujúceho personálneho stavu v nemocniciach a v niektorých ambulanciách z dôvodu zvyšujúceho sa počtu pacientov a stoviek infikovaných zdravotníckych pracovníkov.

8/ Naďalej eliminovať aktivity s kumuláciou väčšieho počtu občanov, a to aj v prípade, že dodržiavajú všetky protiepidemické opatrenia. Uvoľňovanie opatrení urobiť plánovane a postupne iba v prípade, že to epidemiologická situácia umožní. V čase kulminujúceho komunitného šírenia ochorenia hrozí v prípade živelného uvoľnenia opatrení jeho explozívne šírenie a kolaps zdravotníckeho systému na Slovensku.

9/ Zdržať sa vyhlásení, že po absolvovaní antigénového testu na COVID-19 dôjde k „slobodnému pohybu“ občana. Toto môže v období rýchlo sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie odštartovať extrémne rýchle šírenie infekcie medzi obyvateľstvom. Jasne deklarovať procesy, ciele a zodpovedné osoby za ich riadenie a splnenie.

10/ Od 1. 11. 2020 pravidelne vysvetľovať občanom očakávané konkrétne kroky k uvoľňovaniu/reš­trikcii opatrení tak, aby pre nich bolo zrejmé, ktoré udalosti, prečo a kedy môžu očakávať. Chaos a dezorganizácia rozvracajú efektívne fungovanie systému. Z dôvodu dostupnosti bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre občana a vzhľadom na dramaticky sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu na Slovensku budú všeobecní lekári od 30.10.2020 testovať svojich pacientov antigénovými testami na COVID-19 certifikovanými v EÚ. Kompetentní zdravotnícki pracovníci vystavia občanom príslušné potvrdenie/cer­tifikát s ich osobnými identifikačnými údajmi a výsledkom vyšetrenia v súlade s GDPR. Za vystavenie potvrdenia/cer­tifikátu a jeho pravdivosť zodpovedá podľa platnej legislatívy vyšetrujúci lekár.