S plošným testovaním pomôže 50 vojenských medikov z Rakúska

Zákaz vychádzania: Kam môžete a kam nie

Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na:

osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra do 1. novembra subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“;

cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť;

za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť; cestu na vykonanie PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť;

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť;

cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť;

cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť;

a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť; dieťa do desiatich rokov veku;

cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť;

cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy;

a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelá­vacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy; cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;

osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta do 15. októbra;

osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19;

osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie;

osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra;

osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit;

onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napríklad onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby;

Ako to funguje do 1. novembra

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra (zatiaľ) bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania. Sú aj výnimky. Kam možete ísť a kam nie?

V najdotknutejších okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budú platiť prísnejšie pravidlá. V najpostihnu­tejších regiónoch budú môcť ľudia využívať viac výnimiek zo zákazu vychádzania len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. To sú testy, ktoré sa robia z nosohltana. Nesmú byť staršie ako 23. október.

Ak niekto prekonal koronavírus za posledných 90 dní, má výnimku a nemusí isť na celoplošné testovanie.

Očakáva sa, že tieto opatrenia vláda bude postupne predlžovať – pravdepodobne na ďalšie dva týždne.

Kto sa rozhodne netestovať, nebude môcť chodiť do práce. Ak to ide, môže si dohodnúť prácu z domu. Ak nie, nárok na karanténnu PN podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) nemá.

Štát nezatvára obchody, prvý týždeň očakáva, že to mnohé z nich urobia samé. Nakupovať môžete ale len veci základnej životnej potreby: potraviny, lieky a zdravotnícke potreby, hygienický tovar, kozmetiku a inú drogériu, krmivá a potreby pre zvieratá, potreby starostlivosti o deti a pohonné hmoty.

Prejsť sa môžete v prírode, ale len vo svojom okrese a mimo intravilánu obce, teda mimo zastavanej a na zástavbu určenej oblasti. Sú to polia, lesy, lúky, vodné plochy. Bratislava a Košice sa považujú za jeden okres.

Predseda vlády Igor Matovič potvrdil, že počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny.

Režim na hraniciach sa zatiaľ nemení.