Prikáže vláda zdravotníkom testovať? Naď nevylúčil ich mobilizáciu

Slovensko nie je pripravené na testovanie celej populácie, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zlyháva to na počte zdravotníkov.

Budú povolávať lekárov? Minister obrany Jaroslav Naď vo štvrtok nevylúčil prípadnú mobilizáciu zdravotníkov, podľa neho však zatiaľ robia spolu s premiérom aj ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (OĽaNO) všetko pre to, aby sa tomu vyhli.

„Robíme všetko pre to, aby sme k mobilizácii nepristúpili. Oceňujem, že sa nám hlásia tí, ktorí nečakajú na papier o mobilizácii. Zatiaľ sme neurobili žiadne rozhodnutie, ale máme pripravené dokumenty na to, aby sme vybraný personál v niektorých regiónoch mobilizovali, ak to bude nevyhnutné,“ vyhlásil šéf rezortu obrany.

Naď zatiaľ nepotvrdil druhé kolo celoplošného testovania. Podľa neho treba najprv realizovať prvé, následne ho vyhodnotiť a ďalej sa bude rozhodovať až podľa výsledkov. Či bude aj druhé testovanie, by mohlo byť známe v pondelok.

Prvé celoplošné testovanie má prebiehať na celom Slovensku cez víkend – v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Cieľ stanovený pre celoplošné testovanie Slovenska je nenaplniteľný, nebude možné otestovať státisíce občanov. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Požiadala premiéra Igora Matoviča, aby uskutočnili testovanie tam, kde sa to dá. Volá po dobrovoľnosti testovania (viac informácií v článku Čaputová: Plošné testovanie sa nedá uskutočniť).

