Východoslovenské krajské mestá otestovať všetkých nestihnú

„Testovať sa bude na celom Slovensku, a tak kapacity budú rozriedené a nebudeme mať takú personálnu podporu, ako minulý víkend, ako zo strany armády, tak aj zdravotníkov,“ konštatoval Šurkala. Ráta zatiaľ s rovnakým počtom odberných miest, ako pred týždňom a verí, že bude dostatok ľudí a nedôjde k zmene.

„Podstatnou zmenou je, že sa netestuje tri dni, ale iba dva. Naopak, predĺži sa čas, odkedy a dokedy sa bude testovať. Reálne znamená byť v práci pre nás od 6. do minimálne 23. hodiny. To sú až šibeničné až prestrelené termíny. Viem, že je málo zdravotníkov, aby sa to stihlo pretestovať, ale sú limity ľudských možností,“ konštatoval Šurkala. Dúfa, že ako pred týždňom, aj tento víkend sa bude testovať vonku, no má zabezpečený plán aj pre prípad dažďa. Plošné testovanie zažili aj obyvatelia obce Žehra, kde na jar bola celá osada so stovkami ľudí v karanténe. Všetci vtedy museli prejsť testami.

„Nálada je oveľa lepšia teraz v Žehre, ako to bol v apríli. My sme pripravení na testovanie, splnili sme všetky požiadavky,“ konštatoval prednosta Žehry Miloš Pacovský. V obci majú pripravené dve odberné miesta, známy je aj počet testovaných, no prednosta si nemyslí, že účasť bude 100-percentná.

„Na jednom odbernom mieste sa má otestovať 1 470, na druhom 394 obyvateľov. Tí sú zapísaní na trvalom pobyte, no veľa z nich sa v obci nenachádza, sú v zahraničí,“ doplnil Pacovský.

Prešov odmieta zodpovednosť za prípadný neúspech

V Prešove je pripravených 66 odberných miest kopírujúcich volebné okrsky. Mesto zabezpečilo administratívnych pracovníkov, mestských policajtov či dobrovoľných hasičov, ktorí zabezpečia dôkladnú dezinfekciu priestorov.

„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili plynulý a hlavne bezpečný priebeh tejto akcie. Máme však k dispozícii iba 66 odberných miest, ktoré nám schválili ozbrojené sily. Vychádzajúc z údajov, že jedno odberné miesto zvládne otestovať maximálne 30 až 35 ľudí za hodinu, je totiž isté, že tento počet pre Prešov stačiť nebude. V prepočte to vychádza tak, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Ak sa prídu otestovať všetci Prešovčania s trvalým pobytom v meste a obyvatelia, ktorí tu žijú prechodne vo veku nad 10 rokov, nestihneme otestovať približne 15-tisíc ľudí. Chápeme, že počet zdravotníckych pracovníkov, ktorých dokáže zabezpečiť armáda, je limitovaný. Situácia je však momentálne ešte vážnejšia, pretože ani posledný deň pred začiatkom testovania nie sú počty zdravotníkov na jednotlivých odberných miestach naplnené na sto percent. Ak sa nám na poslednú chvíľu nepodarí zohnať dostatok zdravotníckych pracovníkov, nebudeme môcť otvoriť všetky pripravené odberné miesta,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Doplnila že samospráva sama oslovila viacerých zdravotníkov, a zároveň zverejnila výzvu pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, aby v sobotu a v nedeľu pomohli pri testovaní ľudí v Prešove. „Viac v tejto chvíli urobiť nedokážeme, a preto odmietame niesť akúkoľvek zodpovednosť za prípadný neúspech celej akcie,“ dodala Turčanová.

Obrazový on-line prenos monitorujúci aktuálnu situáciu týkajúcu sa vyťaženosti odberných miest pomôže obyvateľom košického Pereša, aby mali aktuálne informácie.

„Snímať bude aktuálnu situáciu pred požiarnym schodiskom budovy, kde sa bude uskutočňovať testovanie. Prebiehať bude na prvom poschodí polyfunkčného objektu, na prízemí sú potraviny. Preto sme sa rozhodli, že z hľadiska bezpečnosti nakupujúcich v obchodnom centre bude interiérové schodisko na poschodie uzatvorené a rovnako aj výťah. Vchod na testovanie na prvé poschodie bude cez exteriérové požiarne schodisko nachádzajúce sa v zadnej časti parkoviska budovy a východ pre testovaných bude zabezpečený cez druhé požiarne exteriérové schodisko,“ uviedol starosta Pereša Jozef Karabin. Ešte v priebehu piatka zabezpečil do dvoch testovacích tímov na sobotu a nedeľu jedenásť zdravotníkov. Karabina teší, že nemal problém s dobrovoľníkmi a ochota sponzorov, ktorí pomohli zabezpečiť dezinfekciu, občerstvenie či online prenos vyťaženosti odberných miest.

Ťahanovciam odmietli testovanie z auta

Takmer 22-tisíc obyvateľov žije v košickej mestskej časti Ťahanovce. „Odsúhlasených nám bolo jedenásť tímov v siedmich odberových miestach. Akonáhle tieto lokality odsúhlasili hygienici, začali sme s prípravou miestností a vonkajších priestorov,“ uviedol starosta Miloš Ihnát. Spokojný s počtom nie je, plánoval aj odbery z auta, no armáda to zamietla. „Sme pripravení vďaka dobrovoľníkom. Musím ešte všetky priestory odovzdať armáde, vojaci by to mali vykonať vo večerných až nočných hodinách. Spať asi pôjdem až v sobotu nadránom,“ konštatoval v piatok Ihnát.

Košiciam armáda vyčlenila iba 138 odberných tímov, hoci mesto spolu s mestskými časťami pripravili priestory pre ich dvojnásobný počet. Aj pri maximálnej snahe dokáže 138 odberných tímov otestovať za víkend maximálne 130-tisíc Košičanov zo zhruba 200-tisíc, ktorí môžu prísť na celoplošné testovanie.

Košický primátor Jaroslav Polaček v piatok vyzval premiéra Igora Matoviča, aby vláda v spolupráci s armádou zvážila možnosť navýšenia počtu odberných miest alebo sa mohlo testovať aj v pondelok, aspoň časť tímov.

„Matematika nás žiaľ nepustí, aj keby išlo všetko cez víkend na maximum, minimálne 70-tisíc Košičanov by sa nestihlo otestovať,“ uviedol Polaček, podľa ktorého je zodpovednosť hovoriť si pravdu a neobviňovať sa.

„Pravdou je, že máme schválených málo odberových tímov, pretože sa pôvodne plánovalo trojdňové testovanie. Pre zlepšenie situácie navrhujeme, aby ich počty bolo možné navýšiť a občania nemuseli stáť v dlhých radoch,“ skonštatoval Polaček.

V piatok v priestoroch aeroklubu na košickom letisku pripravili mobilné odberové miesto, kde sa má testovať v autobusoch. Predstavuje si, že by tam mohlo pôsobiť až desať tímov. Košická radnica myslela aj na bezdomovcov a ľudí v osadách, kam pôjdu testovať mobilné tímy.