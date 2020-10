Koziak: Matovič si prípadný konflikt s prezidentkou radšej rozmyslí

Prezidentka koalícii doteraz vrátila niektoré legislatívne normy vrátane zmien zákona o prokuratúre, naznačila, že by odmietla vymenovať za generálneho prokurátora Daniela Lipšica a jednoznačne povedala, že ju sklamal prípad Matovičovho plagiátorstva, od ktorého očakávala novú politickú kultúru. Premiéra však výraznejšie nekritizovala. Aký bol doterajší vzťah medzi hlavou štátu a predsedom vlády?

Ten vzťah sa vyvíja a mení v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou a počínaním pána premiéra. Prezidentka nie je na slovenskej politickej scéne tým aktívnym prvkom, ale len reaguje na to, čo urobí predseda vlády, respektíve vláda a parlament. Tak ako napríklad tento piatok. Myslím, že ich vzťah sa určite výrazne zhoršil po škandále s diplomovkami, či už predsedu vlády, predsedu parlamentu alebo ministra školstva. Bolo vidieť, že sa nastavila istá bariéra, pretože pani prezidentka často hovorí o morálnych kvalitách a novej politickej kultúre. V tom momente Matovič a jeho vláda veľmi zlyhali. Toto bol jeden zo zlomových momentov, ktorý poznamenal vzťah medzi premiérom a prezidentkou. Dá sa povedať, že ten vzťah sa vyvíja k horšiemu, ale nevidím to nejako dramaticky. Je ale v záujme premiéra, aby ten vzťah nevyhrotil.

Môže si Matovič dovoliť voči prezidentke útok, aký predviedol voči Richardovi Sulíkovi (SaS) či prezidentovi Slovenskej lekárskej komory Marianovi Kollárovi, keď hovoril o sabotáži a pripisoval im na zodpovednosť smrť ľudí?

Pani prezidentka je hlavou štátu, teda patrí jej najvyššia ústavná funkcia. Matovič dobre vie, že prezidentka je dlhodobo najpopulárnejšou političkou na Slovensku. Ísť do otvoreného konfliktu s takým populárnym politikom na vysokom poste by pre neho znamenalo veľmi rýchlu stratu politických bodov a voličov. Matovič dobre vie, že sa musí správať tak, aby ten vzťah ďalej nevyhrocoval.

Matovič napriek zámeru použiť veľkú časť armády na plošné testovanie, svoj plán pred prezidentkou, ako hlavná veliteľkou ozbrojených síl, tajil. Ako sa mení ich vzájomný vzťah jej piatkovým vystúpením? Môže to ich vzťah do budúcnosti výraznejšie poznačiť?

Napriek tomu, že občas pôsobí ako slon v porceláne, najmä v spôsobe komunikácie, politiku Matovič čítať vie. Pokiaľ teda má ešte zvyšky politického inštinktu, povedal by som, že je poučený aj z posledných dvoch týždňov, že vyjadrenia na adresu prezidentky by mali byť oveľa opatrnejšie. To, čo urobil naposledy, keď prezidentku obvinil na základe nepravdivého článku na internete, bolo obrovské faux pas a obrovská politická chyba. Aj výrok, že prezidentka je len formálny veliteľ ozbrojených síl, to bolo takisto nemiestne a Matovičovi sa to silno vrátilo. Myslím si preto, že si bude dávať veľký pozor a jeho prvá reakcia voči piatkovému vystúpeniu prezidentky tomu nasvedčuje. Uvidíme ale, čo bude neskôr, pretože vieme, že premiér má obrovské problémy s komunikáciou, hlavne keď je pod tlakom. Teraz sa pod tlak dostáva opäť, a takémuto tlaku ešte doteraz nečelil. Uvidíme, akým spôsobom tú komunikáciu zvládne. A tiež či zvíťazí tá jeho prchká stránka, keď reaguje emocionálne a neadekvátne, alebo vyhrá politický inštinkt a prípadný konflikt s prezidentkou si rozmyslí. Je v jeho záujme konflikt nehrotiť a mať prezidentkinu podporu. Ak to nepochopí a dá sa uniesť emóciami, bude to znak, že Matovič skutočne smeruje k trpkému politickému koncu.

Akceptovali by koaliční partneri prípadný útok na prezidentku?

Matovičovi by v tom nezabránili, vo svojich výrokoch je ako neriadená strela. Vieme, že facebook si kontroluje sám a ani na tlačových konferenciách ho nedokáže nikto zastaviť. Druhá vec je, čo by bolo potom a ako by koaliční partneri reagovali. Viem si predstaviť, že by to neniesli dobre. Z prostredia SaS a Za ľudí by s tým bol asi obrovský problém. Určite nikto z politických lídrov vo vláde si nechce poškodiť vzťah s prezidentkou, pretože by to bolo politicky neprezieravé a politicky hlúpe.

Ako hodnotíte piatkové vystúpenie prezidentky? Bolo adekvátne, príliš nevýrazné či, naopak, útočné?

Snažím sa to hodnotiť s chladnou hlavou. Myslím, si že adekvátne reagovala na situáciu, ktorá tu je. Vlastne len potvrdila, čo predtým povedala vláda, že logisticky nie je testovanie dobre pripravené. Logicky pokračovala ďalej, že pri nedostatočne pripravenom testovaní nemôže vláda očakávať, aby sa ľudia preukazovali testami, pokiaľ nedostanú šancu, aby vôbec boli otestovaní. Vyvodila z toho jediný možný výsledok. Jej vystúpenie bolo úplne namieste a situáciu presne pomenovala.

Prezidentka nenapadla samotnú myšlienku plošného testovania…

To je veľmi dôležité. Svojím spôsobom akoby zobrala argument tých kuvičích hlasov, že testovanie je nebezpečné a nemá žiadny význam. Prezidentka sa tiež nesnažila ďalej situáciu s Matovičom hrotiť, lebo vie, že to pre Matoviča je citlivá vec. To, že sa voči testovaniu ako takému nevyhranila, znamená, že má okolo seba ľudí, ktorí jej povedali, že to testovanie nie je taká zbytočná a škodlivá záležitosť. Takto nepriamo vstúpila aj do tejto spoločenskej diskusie a zároveň nevyhrotila vzťah s premiérom.

V utorok si prezidentka pozvala špičkových slovenských vedcov a vyzvala, aby sme ich viac počúvali. Hovorilo sa aj o nebezpečnosti zmätočnej komunikácie, ako aj o výpovednej hodnote testov. Nereagovala prezidentka príliš neskoro?

Situácia sa dramaticky vyvíjala každým dňom a ešte ani dnes nie je isté, do akej miery sa testovacie miesta podarí naplniť zdravotníkmi. A tiež to, do akej miery sa vláde podarí zmobilizovať ľudí. Situácia sa vyvíja do poslednej chvíle, a ak by to prezidentka urobila skôr, mohla byť obvinená z toho, že patrí k tým kuvičím hlasom a toto by situáciu vedelo veľmi vyhrotiť. Veľmi takticky si počkala do najvhodnejšieho termínu.

Bolo chybou, že premiér prezidentku s jej autoritou pri príprave takého megalomanského plánu od začiatku neoslovil?

Určite bola chyba, že s ňou nekomunikoval. A nielen s ňou. Chybou bolo aj to, že nekomunikoval s predstaviteľmi rôznych skupín zo zdravotníctva, z armády a polície. To sa netýka ministrov, ale priamo ľudí, ktorí ich naozaj zastupujú. Mal si s nimi sadnúť, vypočuť si ich a dohodnúť sa s nimi. Určite bolo do toho treba zapojiť autoritu prezidentky, najmä vo vzťahu k práci s verejnou mienkou, ktorá je s súčasnosti obrovskou slabinou. Autorita prezidentky je v tomto prípade nezastupiteľná a bolo treba využiť aj jej potenciál komunikácie s verejnosťou. Toto je jedna z tých veľkých chýb. Tejto vláde chýba vhodná komunikačná stratégia.

Aké môžu byť pre premiéra dôsledky prípadného zlyhania plošného testovania?

Určite by mu výraznejšie klesla autorita, pričom on už s jej poklesom zápasí. Bude sa to navyše týkať osobne Matoviča, takže mu klesne aj politický vplyv a odrazí sa to aj na preferenciách. Druhá, oveľa nebezpečnejšia záležitosť je, že klesne dôvera v štát a štátne inštitúcie. Toto je veľmi dôležité a predseda vlády si neuvedomil, že sa hrá aj o dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Z pohľadu strategickej komunikácie táto vláda pri epidémii skutočne ťahá za veľmi krátky koniec. Pokiaľ sa bude dať plošné testovanie označiť za jednoznačné fiasko, teda príde menej ako 50 percent ľudí, zatrasie to Matovičou autoritou a budeme mať veľké problémy. Ak v krízovom momente klesá dôvera ľudí v štátne inštitúcie, bude to určite stáť životy. Matovič rozohral veľkú politickú hru a asi ju nerozohral najlepšie. Je to teraz pre neho už len o šťastí, a ak sa od neho šťastena odvráti, problém budeme mať všetci.