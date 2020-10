ONLINE: Dva dni na testy. Všetkých nestihnú

7:00 Celoslovenské plošné testovanie sa začalo v sobotu o siedmej. Namiesto troch dní vláda rozhodla, že testovanie obyvateľov od desať do 65 rokov, zhustí len do jedného víkendu.

Starostovia väčších miest, ale aj obcí, upozorňujú, že sa jednoducho nestihnú otestovať všetci ich obyvatelia. Primátor Galanty Peter Paška prosí obyvateľov, ktorí certifikáty o negativite nepotrebujú kvôli práci, aby nešli na testovanie.

„Dôchodcovia, chorí ľudia, ľudia v domácnosti, neohrozujte svoje zdravie, nepríďte sa testovať, dajte priestor tým, ktorí certifikáty kvôli práci potrebujú, kým teda vláda na základe podnetu prezidentky nerozhodne inak,“ prihovára sa obyvateľom Galanty.

„Žiadam zrušiť kategorizovanie občanov na tých, ktorí budú mať priepustku na slobodu a tých druhých, pretože na nich nevyšlo. Takýto následok v aktuálnej situácii rozdeľuje spoločnosť a to je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ upozorňuje Čaputová. „V hre dnes už nie je len výsledok testovania, ale aj súdržnosť Slovenska a schopnosť obstáť pred ťažkou skúškou ďalších dní a týždňov. Plošným testovaním si nekupujeme priepustku, len rozkladáme riziko šírenia vírusu v čase a je na nás, aby sme tento čas využili zmysluplne. Umožnime ľuďom, aby sa dobrovoľne otestovali. Občania, využite túto príležitosť vo vašej obci, meste, ak máte takúto možnosť. A to bez strachu a iba v záujme ochrany zdravia,“ povedala prezidentka.

Nemocnice naprieč celým Slovenskom hlásia, že odkladajú plánované zákroky a naplnenosť tzv. covidových lôžok sa blíži k stropu. Vláda navyše neustále vyzýva zdravotníkov, aby prišli pomôcť pri testovaní, dokonca žiada, aby testovali v sobotu aj v nedeľu.

Obyvatelia Slovenska sú však zmätení zo súčasnej situácie. Pýtajú sa, čo majú robiť a najmä sa obávajú, že nebudú môcť podľa uznesenia vlády v pondelok nastúpiť do práce, ak sa nestihnú dať otestovať, resp. v radoch pred odbernými miestami vystoja hodiny bez očakávaného výsledku. Časť veľkých zamestnávateľov začala preto s testovaním priamo v podnikoch.

V súčasnosti platí, že kto bude mať do pondelka certifikát s negatívnym výsledkom, môže sa napriek zákazu vychádzania v podstate voľne pohybovať. „Má v podstate slobodný život a voľný pohyb,“ prízvukoval premiér. Pre ľudí s pozitívnym výsledkom platí povinná desaťdňová izolácia. Ako už niekoľkokrát zdôraznil aj premiér, aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ľudia s pozitívnym výsledkom sa nemusia dávať pretestovať PCR testom. Treťou kategóriu sú ľudia, ktorí sa odmietajú dať otestovať antigénovými testami v rámci akcie Spoločná zodpovednosť, na ktorých sa hľadí ako na ľudí s koronavírusom a mali by zostať v karanténe. Na to, čo s ľuďmi, ktorí sú síce ochotní dať sa otestovať, ale kapacita odberových miest nebude stačiť, vláda zatiaľ odpoveď nedala.