Psychiatrička Belanská v Ide o pravdu: Čaputová komunikuje pokojne, vláda zmätočne

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a psychiatričky Soni Belanskej.

Psychológovia a psychiatri hlásia nárast nových pacientov, na linky dôvery volá trikrát viac ľudí ako v čase pred pandémiou koronavírusu. „Každému z nás krízové časy zmenili život, prebudili sme sa do sveta neistoty, a mnohí sa nedokážeme na nové podmienky adaptovať,“ povedala v relácií Ide o pravdu psychiatrička Soňa Belanská. Dôležitú úlohu podľa nej v kritických časoch zohrávajú politici, ktorí by mali vedieť zlé správy podávať profesionálnym spôsobom. „Aj negatívne čísla a grafy musia vedieť povedať správne a ohľaduplne. To sa u nás, česť výnimkám, v čase pandémie nedeje,“ konštatovala Belanská. V relácií sa dozviete, kedy je vaša psychika v pohode a kedy by ste už mali vyhľadať pomoc. Ale aj to ako zvládnuť nový rytmus dňa či spoločnú domácnosť s deťmi, ktoré majú problém ráno sa zobudiť. Doktorka Belanská v realácií upozornila, že úplný zákaz návštev cintorínov v čase Dušičiek, môže mať pre niekoho veľmi negatívne následky.