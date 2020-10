Otestovali sme drive-thru. Za pol hodinu sme boli out

Pred ružinovským miestnym úradom, kde boli dve odberné miesta pre testovanie v aute, sa prvé vozidlá objavili okolo piatej. Ľudia, ktorí dali prednosť takémuto spôsobu testovania, hovorili najmä o pocite väčšej bezpečnosti a menších obavách z prípadnej nákazy. V daždivom a veternom počasí mali navyše strechu nad hlavou.

Testovať sa malo od siedmej. To už boli rady áut na každé z dvoch odberných miest poriadne dlhé a premávka regulovaná políciou, ktorá zneprejazdnila ulicu, aby zostala len pre testuchtivých ľudí. O siedmej sa však nič nedialo, najmenej dvadsať minút sa rady nehýbali. Až neskôr sme sa dozedeli, že problémom bol nedostatok obyčajných formulárov.

Približne okolo ôsmej sme sa dostali k stanu, kde bolo potrebné prvýkrát predložiť občiansky preukaz. Za to sme dostali každý poradové číslo na dvoch lístkoch. Odtiaľ už rýchlo viedla cesta na samotný odber. Tam si testujúci ešte raz vypýtali občiansky preukaz a jeden lístok s číslom.

Ak vám niekto povie, že test nie je bolestivý, berte to s rezervou. Je to veľmi nepríjemná procedúra. Pripravte sa na to, že budete mať nepríjemné pocity, môžu vám vyhŕknúť slzy a jeden z členov našej posádky mal poranenú sliznicu a krv na kapesníku. To si potom spomeniete na politikov, ktorí vám mávajú pred očami ohybnou tyčinkou a hovoria aké „fasa“ to je. Pocit sa dá prirovnať, ako keď vám pri plávaní v bazéne vhŕkne chlórovaná voda do nosa. Akurát to vnímate dlhšie ako v tom bazéne.

Po odbere nás odstavili na parkovisko a po približne 20 minútach prišiel vojak s obálkami a podľa pridelených čísiel sme si ich rozdelili. Od bodu registrácie po výsledok pol hodina. Kým sme čakali na „rozsudok“, v Ružinove sa vyčasilo a vyšla dúha. Veštila priaznivý či nepriaznivý výsledok?

Chvíľa napätia – a výsledok vám nemôžem prezradiť, ten je len medzi mnou a policajtom, medzi mnou a predavačkou, medzi mnou a zamestnávateľom, keby som chcel ísť do práce, medzi mnou a…

Takže one time testovanie máme za sebou. Bude aj next time?