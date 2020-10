Pozastavené doručovanie novín predplatiteľom

Opatrenie sa týka len predplatiteľov, v predajniach potravín, supermarketoch, novinových stánkoch a na ďalších predajných miestach by denná tlač v sobotu mala byť dostupná.

Cez víkend budú zatvorené aj všetky pobočky Slovenskej pošty. „Chceme umožniť zamestnancom, aby využili možnosť otestovať sa. Zároveň, kým budú pobočky zatvorené, využijeme tento čas na ich dezinfekciu,“ doplnila hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

„Rozhodnutie doručovateľa nás mrzí, žiaľ, nevieme ho zmeniť. Na jednej strane by sa to azda dalo chápať, na druhej strane štátna firma, ktorej úlohou je aj zabezpečenie distribúcie tlače, by mala byť schopná plniť všetky svoje úlohy, a to aj v ťažkých časoch. Médiá pracujú aj počas pandémie, ich úlohou je zase informovať svojich čitateľov a to je práve teraz ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým,“ povedal šéfredaktor denníka Pravda Jakub Prokeš. „Nemôžeme predsa po ľuďoch chcieť, aby v záujme ochrany vlastného zdravia i zdravia ostatných ostávali doma, a zároveň po nich chceme, aby si svoj obľúbený denník išli kúpiť do trafiky či potravín, hoci ho už majú dávno zaplatený. Verím, že naše čitateľky a čitatelia, ako aj obchodní partneri vnímajú, že chyba nie je na našej strane.“

Pošta prijala rozhodnutie na základe uznesenia vlády o obmedzení slobody pohybu a pobytu so zákazom vychádzania a na základe rozhodnutia o celoštátnom testovaní.