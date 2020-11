ONLINE: Európu zatvára vírus. Ďalšie krajiny sprísňujú opatrenia

7:45 Česká republika za sobotu zaznamenala 11 428 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 104 súvisiacich úmrtí. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva. Minulú sobotu pribudlo približne o tisíc prípadov viac, pripomína podľa TASR iDnes.cz. Celkový počet úmrtí sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 3 251. V ČR od začiatku pandémie potvrdili 335 102 prípadov nákazy. Aktívnych prípadov je 188 492. Z ocho­renia COVID-19 sa v krajine doteraz vyliečilo 143 359 osôb. Hospitalizovaných je 7 673 ľudí. Počty nakazených počas uplynulého týždňa najvýraznejšie vzrástli v okrese Benešov, kde za sedem dní zaznamenali približne 1303 prípadov v prepočte na 100.000 obyvateľov.

7:40 Britská vláda zavedie uzáveru v celom Anglicku. Od štvrtka 5. novembra budú smieť ľudia vychádzať von len v nevyhnutných prípadoch a musia obmedziť spoločenské kontakty. Fungovať budú iba nevyhnutné služby, zatvorené musia byť reštaurácie a bary. Reštaurácie budú môcť vydávať jedlá len so sebou alebo ich doručovať do domácností. Všetky podniky, ktoré neponúkajú služby či tovary, ktoré sa považujú za potrebné, budú musieť zatvoriť. Školy však zostanú otvorené. Opatrenia budú platiť do začiatku decembra. Vláda nebude uzatvárať priemysel alebo prerušovať prácu v stavebníctve. Británia už prekonala hranicu milióna pozitívnych testov na koronavírus od začiatku pandémie. Krajina s viac ako 66 miliónmi obyvateľov sa tak stala treťou európskou krajinou po Francúzsku a Španielsku, ktorá prekročila miliónovú hranicu infekcií. S COVIDOM-19 tam zomrelo viac ako 46 600 osôb, čo je najviac v Európe.

Francúzsko – Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento týždeň vyhlásil celoplošné karanténne opatrenia. Od piatku sú zatvorené reštaurácie a bary, aj obchody, ktoré nie sú životne dôležité. Možný nie je ani voľný pohyb medzi jednotlivými regiónmi. Opatrenia zostanú v platnosti do 1. decembra. Na rozdiel od jarného lockdownu, ktorý trval osem týždňov, ale zostáva otvorená väčšina škôl. Francúzsko, ktoré má na 67 miliónov obyvateľov, za celý čas pandémie eviduje takmer 1,4 milióna nakazených a viac ako 36 600 obetí.

Taliansko – Vďaka prísnej jarnej karanténe sa podarilo dostať šírenie nákazy pod kontrolu a počas jesennej druhej vlny epidémie 60-miliónové Taliansko dlho patrilo ku krajinám s priaznivejšími štatistikami. V posledných týždňoch ale aj tu počty novo infikovaných exponenciálne rastú. Vláda tak minulý týždeň vydala výnos s novými obmedzeniami pre koronavírus. Bary a reštaurácie sa zatvárajú už o 18:00 SEČ, jedlo len so sebou alebo na rozvážku. Úplne sa zavreli divadlá a kiná, koncertné sály, posilňovne, plavárne aj lyžiarske strediská. Pre divákov sú uzavreté aj štadióny. Nové opatrenia majú zatiaľ platiť do 24. novembra. Taliansko bolo prvým európskym štátom, kde sa vírus SARS-CoV-2 začal tento rok vo februári šíriť; Taliansko doteraz zaregistrovala vyše 647 000 ľudí nakazených koronavírusom, viac ako 38 000 infikovaných zomrelo.

Poľsko – Poľsko obmedzilo zhromažďovanie na verejnosti. Stretávať sa smie nanajvýš päť ľudí. Zatvorené sú bary a reštaurácie, predávať smú iba jedlo, ktoré si možno odniesť. Deti môžu chodiť von iba medzi 8:00 hodinou rannou a 16:00 hodinou popoludní, a to len v sprievode dospelého. Ak nové prísnejšie opatrenia nezaberú, vláda nevylúčila celoštátnu karanténu vrátane uzatvorenia hraníc a obmedzení pohybu obyvateľov krajiny. Poľsko, ktoré má približne 38 miliónov obyvateľov, zatiaľ zaznamenalo viac ako 362 700 infekcií a 5 631 úmrtí v súvislosti s COVIDOM-19.

Rakúsko – Od utorka 3. novembra zavedie zákaz nočného vychádzania. Zrušená bude veľká väčšina spoločenských akcií, reštaurácie budú smieť fungovať len cez výdajové okienka či prostredníctvom roznáškovej služby. Zavrieť sa budú musieť múzea, divadla či plavecké bazény. Hotely nebudú môcť ubytovať turistov, v hoteloch sa budú môcť ubytovať len tí, ktorí cestujú za prácou. Rakúsko s deviatimi miliónmi obyvateľov doteraz eviduje celkovo viac ako 100 000 prípadov infekcie a 1 109 súvisia­cich úmrtí.

Slovensko – Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra výrazne obmedzilo voľný pohyb ľudí, až na výnimky prakticky zaviedlo zákaz vychádzania, ktorý tento týždeň predĺžilo do 8. novembra. Obyvatelia Slovenska môžu jazdiť napríklad do zamestnania, na testovanie, do prírody v okrese svojho bydliska, ďalej do obchodov s potravinami, lekární či k lekárovi alebo do banky. Výnimku z výrazného obmedzenia voľného pohybu osôb získajú okrem iného ľudia s negatívnym výsledkom testu na koronavírus po plošnom testovaní.

Španielsko – Španielski poslanci tento týždeň schválili predĺženie núdzového stavu v krajine o šesť mesiacov, predĺžený bol do 9. mája. Núdzový stav umožňuje španielskym autonómnym oblastiam vyhlásiť opatrenia ako zákaz nočného pohybu či obmedzenia ciest mimo regiónu. Na rozdiel od jari však súčasný núdzový stav neobsahuje obmedzenie ekonomických aktivít. Celý rad španielskych regiónov ale pristúpil k skráteniu otváracej doby barov a reštaurácií alebo zakázali väčšie zhromaždenie ľudí. V Španielsku, ktoré má 47 miliónov obyvateľov, celkový počet nakazených od začiatku epidémie stúpol na 1,19 milióna. Úmrtie s COVIDOM-19 registruje Španielsko takmer 35 900.