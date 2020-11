NÁZOR: Slováci prišli ako ovečky. Teraz čakajú, čo urobia politici

Pamätáte sa? „Priatelia, skoro milión hlasov,“ zvolala Iveta Radičová po prezidentských voľbách, v ktorých súperila s Ivanom Gašparovičom. Zožala za to búrlivý potlesk. Priatelia, 2,5 milióna otestovaných! Nadšene sa tváril aj Igor Matovič, keď mu ovečky chodili na testovacie miesta tempom, že ich nestíhal ani zratúvať. Niekto s nadšením, niekto so škrípaním zubami, pretože dobrovoľné testovanie nebolo až také dobrovoľné, keďže štát pohrozil, že vás zavrie doma a nepustí ani do práce.

Ako dopadla Iveta Radičová, vieme. Ani „skoro milión“ ju neposunul do prezidentského kresla. Ako dopadne Igor Matovič, nevieme. Netušíme, ako si 2,5 milióna a viac ľudí v sebe vyloží, že ich hlavný pastier aj stlačením času testovania do dvoch dní dokázal presvedčiť, aby sa natlačili často až do niekoľkohodinových radov, nech majú čo najskôr certifikovaný papier, priepustku na slobodu. Len preto, aby sa celá krajina otestovala naraz. Lepšie sa to vyníma vo Wall Street Journal, než keby sa testovali alebo zatvárali iba kritické oblasti.

Veľkým víťazom sú samosprávy – úžasná práca. Armáda si otestovala logistiku takýchto veľkých akcií nielen na papieri – celkom užitočne minuté peniaze.

Ale ešte podstatnejšie je to, čo urobia politici s výsledkami testovania. Ako na ne zareagujú? Zoberte si napríklad mesto ako Hlohovec, ktoré hlásilo za sobotu viac ako 9 000 otestovaných, z toho bolo 55 s pozitívnym testom. A to ešte s rizikom, že časť z tých 55 ľudí nemá koronavírus, a niektorí z tých 9 000 majú koronavírus. Čo s týmito výsledkami urobiť? Zavrieť? Nechať tak? Donekonečna a dookola testovať? A čo urobiť s výsledkami za celé Slovensko? Jedno percento s pozitívnym testom z počtu otestovaných…

Ľudia v radoch mali rôznu motiváciu. Spájalo ich však jedno spoločné. Očakávajú, že bude lepšie. Keď už boli pokusnými králikmi, že za to dostanú nejakú odmenu. Lenže vírus nemá politické ambície. Tie majú ľudia. A hlavný spôsob, ako sa vírus šíri, je prenosom z človeka na človeka. Testovanie ho nezastaví, obmedzenie kontaktov áno. Ale ľudia sa nestavali do radov, aby sa z nich stali samotári. Čakajú riešenie, ktoré opatrenia uvoľní. Ale takéto riešenia zase zvyšujú riziko, že sa epidémia opäť rozhorí. Lekár Peter Visolajský, člen krízového štábu, je presvedčený, že najlepší spôsob, ako zachrániť slovenské nemocnice pred preťažením, je zavretie krajiny (lockdown). Úplné. Nakoniec, čiastočne sme sa zavreli a už sa to prejavuje na výsledkoch. Lenže totálne zastavenie krajiny by znamenalo pre politikov nepríjemné otázky – načo sme sa teda testovali? Premiér Matovič v nedeľu vyviedol z omylu ľudí, ktorí očakávali väčšie uvoľnenie – kým nebude vakcína, nerátajte, že rúška pôjdu dolu.

Zoberme si z toho aj pozitívne stránky. Viacerých pozitívnych (ľudí) sme odchytili. Klobúk dolu pred prácou zdravotníkov a dobrovoľníkov. Veľkým víťazom tejto čiastkovej bitky s koronavírusom sú samosprávy – úžasná práca. Armáda si otestovala logistiku takýchto veľkých akcií nielen na papieri – dá sa povedať, že užitočne minuté peniaze. Získali sme veľké dáta, zopár ľudí si na nich môže urobiť dizertačné práce. Spomalili sme celé Slovensko, čo sa priaznivo prejaví na číslach. Tento trend sa začal prejavovať ešte skôr, než prebehlo celoplošné testovanie. Možno vrátime krajinu o pár týždňov späť. Ale takú ju už Igor Matovič v rukách mal – tak snáď sa poučí.

V debatách pod takýmito článkami sa vždy niekto nájde, kto napíše – čo ten pisálek niekoho hubuje, keď neporadí, čo treba robiť. Pisálek si teraz pomôže názormi ľudí z praxe. Napríklad šéfov firiem, ktorí majú záujem testovať svojich ľudí, ale štát ich (okrem najväčších spoločností) poslal kade ľahšie. Namiesto bombastických celoslovenských akcií stovky či tisíce firiem, ktoré by si strážili, aby ich ľudia zostali zdraví. Pretože je to ich prvoradý záujem. Zamestnanci by nemuseli mávať certifikátmi, o ktorých sa právnici sporia, či sú vôbec v súlade s právom. Pisálek sa oprie o slová matematika – analytika Ivana Bošňáka v TA3, ktorý sa čudoval, prečo napríklad v Čadci nikto nezasiahol, keď počet nakazených začal prudko stúpať. Pretože čísla už ukazovali, že situácia „ustrelila“. Aj iní volajú po lokálnych opatreniach. Pretože epidémia sa dá krásne sledovať na číslach a grafoch – pravda, ak im rozumiete, či ešte lepšie, chcete rozumieť.

Veľká októbrová testovacia revolúcia prebehla. Jej šéf dokonca vypálil zopár striel na prezidentský palác, ktorý nabádal na rozvahu a dobrovoľnosť testovania, na základe informácií, ktoré dostal od armády. Tak teraz už len aby revolúcia nedopadla ako tá spred 103 rokov.

Pozrite si TOP 10 videí.

***

1.

Celoplošné testovanie. Jednoznačne udalosť číslo jedna na Slovensku. Ako ukážku prinášame testovanie v Pezinku, na Pezinskej Babe.

***

2.

A ešte jedno testovanie. Strana SaS má talent premeniť aj takúto akciu na svoju politickú propagáciu. Straníci a nominanti SaS ako dobrovoľníci, všade stranícke farby. Prečo na tom politicky nezarobiť?

***

3.

Výzva prezidentky Zuzany Čaputovej vláde ešte pred testovaním, aby bola účasť na nich dobrovoľná a neúčasť neznamenala zákaz ísť na pracovisko, je aj po testovaní aktuálna ako apel do budúcnosti.

***

4.

Komunikácia nariadení a zákazov je v čase pandémie kľúčová v súkromí aj vo verejnom priestore. „Ak nedostávame odpovede na naše otázky, začína narastať nervozita a stres,“ povedala v relácií Ide o pravdu psychiatrička Soňa Belanská. Čo povedala o komunikácii prezidentky Čaputovej a čo o premiérovi Matovičovi?

***

5.

Do ostrého sporu sa pred testovaním dostali šéf Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár a minister obrany Jaroslav Naď. Posúďte sami.

***

6.

Kritika aj do vlastných radov od poslanca Za ľudí a primátora Hlohovca Miroslava Kollára, ktorý na vlastnej koži zažil ako bola pripravená či nepripravená operácia Spoločná zodpovednosť. Za stav zdravotníctva ale viní vlády Roberta Fica. Vypočujte si jeho argumenty v debate s Máriou Hlucháňovou v relácii Ide o pravdu.

***

7.

Ďalší traja sudcovia, ktorí sú podozriví, že konali protiprávne činy, sa ocitli pred Ústavným súdom, ktorý posudzoval, či je možné na nich uvaliť väzbu – u dvoch rozhodol, že áno. U jedného, že nie.

***

8.

Analytik globálnych trendov Juraj Mesík tvrdí, že vláda v boji proti korone zlyhala a 100 miliónov eur, ktoré podľa neho stálo celoplošné testovanie, sa dalo využiť oveľa lepšie.

***

9.

Zákaz vychádzania vyľudnil ulice. Takto to vyzeralo v Bratislave 26. októbra 2020.

***

10.

Spoločný majetok môže byť skúškou aj pre tú najsúdržnejšiu rodinu. Aké sú práva a povinnosti spoluvlastníkov? Čo môžete so svojím dielom urobiť a čo ak sa neviete dohodnúť? Odpovede dostanete v relácii Ide o právo, v ktorej Zuzana Hlavačková spovedá právničku Janu Alušíkovú z advokátskej kancelárie MPH.