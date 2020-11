Čaputová: Víkendové plošné testovanie sa podarilo dobre zvládnuť

Víkendové celoplošné testovanie sa nepochybne podarilo dobre zvládnuť. Vyhlásila to na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová.

Ocenila všetkých, ktorí sa na príprave testovania podieľali. Špeciálne vyjadrila rešpekt samosprávam. Uznanie tiež vyjadrila ľuďom, ktorí bez konfliktov zvládli aj niekoľkohodinové čakanie na testy. Hlava štátu je rada, že sa nenaplnili obavy vrátane tých jej „a že vo výsledku každý, kto sa otestovať chcel, sa na test dostal“.

„Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali,“ napísala Čaputová.

Prezidentka uviedla, že hoci samosprávy nie vždy dostávali spoľahlivé informácie a svoje obavy dávali aj najavo, venovali podľa nej obrovské úsilie tomu, aby testovacie miesta pripravili čo najlepšie. „Ich rola je nezastupiteľná. Videli sme, že práve komunity na miestnej a mestskej úrovni dokážu urobiť veľmi veľa a podržať aj taký veľký projekt, akým je celoštátne plošné testovanie,“ skonštatovala.

"Uznanie si zaslúži, že v tejto neľahkej a emóciami nabitej dobe ľudia ukázali príkladné správanie a zvládli aj niekoľkohodinové čakanie bez konfliktov, so vzájomnou podporou a úctou.

Potvrdzuje to, že napriek názorovým rozdielom a kritickým výhradám sa vieme ako spoločenstvo zomknúť," podotkla. Treba to podľa nej brať ako ďalší z úspechov plošného testovania. „Stavajme na ňom v ďalších dňoch a týždňoch, ktoré sú pred nami. Budeme to potrebovať,“ vyhlásila.

Hlava štátu poprosila všetkých s pozitívnym testom o prísne dodržiavanie karantény a všetkých ostatných o dodržiavanie známych a účinných opatrení. „Plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom. Cieľom je, aby sme ako spoločenstvo a krajina zvládli pandémiu, zachránili ľudské životy a zdravie ľudí. A to si vyžaduje aj naďalej zodpovednosť nás všetkých,“ uzavrela.