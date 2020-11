Matovič: Prepáčte, že sme vás donútili ísť na tento test

Výsledok celoplošného testovania zo soboty: 2 581 113 testov, 25 850 z nich bolo pozitívnych. V nedeľu k nim pribudli ďalší ľudia, takže celkový počet podľa Matoviča prekročil tri milióny.

Odberné miesta po celom Slovensku začali v prvý deň testovania praskať vo švíkoch ešte pred otvorením. V nedeľu však, naopak, zívali prázdnotou. Presný počet otestovaných ľudí bude známy v pondelok, keďže sa odberné miesta v nedeľu zatvárajú až o 22. hodine.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ďakoval v prvom rade ozbrojeným silám, ktoré podľa neho „za 17 dní dokázali zorganizovať najväčšiu akciu, akú sme na území Slovenskej republiky od jej vzniku videli“. Spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) poďakovali aj zdravotníkom, hasičom, policajtom a samospráve za organizáciu celoplošného testovania.

„Prepáčte mi, že sme vás donútili ísť na tento test. Ale tým donútením sme chceli len aby ste si uvedomili, že sloboda musí byť spojená aj so zodpovednosťou, so zodpovednosťou voči tým ľuďom, ktorí oprávnene chcú svoje životy a zdravie chrániť,“ uviedol Matovič. „Prosím odpustite nám to, nebolo to myslené zle, bolo to myslené v záujme nás všetkých, ale plne chápem vaše pocity,“ povedal. Pridal aj tri prosby. Pozitívne testovaní ľudia majú zostať s rodinami v „poctivej 10-dňovej karanténe“, ľudia s negatívnym certifikátom sa majú správať opatrne ako keby boli pozitívni oni aj všetci naokolo a treťou prosbou je, aby pozitívne testovaní ľudia obvolali všetkých, s ktorými sa stretli.

VIDEO: Premiér Igor Matovič a členovia vlády o priebehu testovania na nedeľňajšej tlačovej besede.

A spolu s ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (OĽaNO) priznali, že Slovensko už nemá koronavírus pod kontrolou. Šéf rezortu zdravotníctva pripomenul, že o niekoľko týždňov by mohli nemocnice a celý sektor padnúť na kolená. Podľa neho však celoplošné testovanie nie je „naháňaním času“ pre nemocnice, aby mali priestor na prípravu nárastu pacientov s ochorením COVID-19, hoci Krajčí tvrdí, že pri enormnom náraste infikovaných a chorých by „o niekoľko týždňov hrozil kolaps poskytovania zdravotnej starostlivosti na území našej krajiny“. Naopak, premiér stále trvá na tom, že ak by sa celoplošné pretestovanie nekonalo, nevyhnutný by bol lockdown, teda celkové uzavretie krajiny.

„Som nesmierne hrdý na náš národ a ostatné národnosti, ktoré žijú na území Slovenska, že sme sa rozhodli klásť tejto pandémii aktívny odpor,“ povedal na margo testovania minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Ten na oficiálnej tlačovej konferencii vystúpil ako jediný vo vojenskom oblečení.

O nepochybnom zvládnutí víkendového plošného testovania hovorí aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na príprave testovania podieľali. Som rada, že sa nenaplnili obavy, vrátane tých mojich, a že vo výsledku každý, kto sa otestovať chcel, sa na test dostal. Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na tom podieľali, predovšetkým vláde, armáde, polícii, hasičskému zboru, zdravotníkom, zdravotníčkam a všetkým ľuďom, ktorí dobrovoľnícky pomáhali, napísala na sociálnej sieti.

Prezidentka vyzdvihla účasť samospráv na operácii Spoločná zodpovednosť, ktorú mal pod palcom rezort obrany. „Hoci nie vždy dostávali spoľahlivé informácie a svoje obavy dávali aj najavo, venovali obrovské úsilie tomu, aby testovacie miesta pripravili čo najlepšie. Ich rola je nezastupiteľná. Videli sme, že práve komunity na miestnej a mestskej úrovni dokážu urobiť veľmi veľa a podržať aj taký veľký projekt, akým je celoštátne plošné testovanie,“ upozornila Čaputová. Samosprávy do poslednej chvíle upozorňovali, že dostávajú zmätočné informácie a ešte v piatok večer sa obávali, že sa nestihnú dať otestovať všetci záujemcovia. Najmä, ak od pondelka platí povinná karanténa nielen pre ľudí s pozitívnym testom na koronavírus, ale aj pre tých, ktorí sa odmietli zúčastniť na celoplošnom testovaní.

Čaputová aj Matovič sa zhodujú vo výzve, aby pozitívne testovaní ľudia dodržali povinnú desaťdňovú karanténu a aby aj tzv. negatívni po prvom kole plošného testovania dodržiavali stále platné hygienické opatrenia ako nosenie rúšok, odstupy, dezinfekciu…

Plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom. Cieľom je, aby sme ako spoločenstvo a krajina zvládli pandémiu, zachránili ľudské životy a zdravie ľudí. A to si vyžaduje aj naďalej zodpovednosť nás všetkých," upozorňuje prezidentka.