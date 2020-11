ONLINE: Šéf WHO skončil v karanténe, nákazu mal aj princ William

Šéf WHO ide do karantény, pretože mal kontakt s človekom s koronavírusom. Vyšlo tiež najavo, že princ William mal vírus v tele ešte v apríli, ale dlho to v Británii tajili.

6:00 Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bol identifikovaný ako kontakt osoby s pozitívnym testom na COVID-19 a bude pracovať z domu. Šéf WHO to oznámil v nedeľu na twitteri. Už v apríli mal pozitívny test na COVID-19 britský princ William, čo zdroje z Kensingtonského paláca potvrdili BBC až teraz. „Bol som identifikovaný ako kontakt niekoho, kto mal pozitívny test na COVID-19. Je mi dobre a som bez príznakov, ale v najbližších dňoch budem v izolácii, v súlade s pravidlami WHO, a budem pracovať z domu,“ uviedol Tedros. Podľa neho je nanajvýš dôležité, aby každý predpisy dodržiaval. „Tak roztrhneme infekčné reťazca, potlačíme vírus a ochránime zdravotnícke systémy,“ zdôraznil Tedros.

Už v apríli mal pozitívny test na koronavírus britský princ William. Vyšlo to ale najavo až v nedeľu, keď o tom informoval bulvárny denník The Sun a neskôr BBC potvrdili zdroje z kráľovskej rodiny. Tridsaťosemročný William sa zjavne infikoval po tom, keď jeho nakazený otec, princ Charles, strávil sedem dní v karanténe v Škótsku. Sedemdesiatje­denročný Charles vtedy mal mierne príznaky choroby COVID-19. William, druhý v poradí v nástupníctve na britský trón, držal podľa denníka The Sun svoje ochorenie v tajnosti, aby neznepokojovalo verejnosť.