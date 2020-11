Kto sa môže v utorok vrátiť do školy?

Celoplošné testovanie a následné pravidlá po ňom otvorili viacero nezodpovedaných otázok. Veľa čitateľov Pravdy sa pýtalo, ako to bude v prípade rodičov, ktorí sa nezúčastnia testovania a majú dieťa mladšie ako desať rokov. Bude môcť nastúpiť v utorok do školy? Na túto otázku nám v piatok nedokázal odpovedať ani rezort školstva, ani rezort zdravotníctva a dokonca ani Úrad verejného zdravotníctva. V nedeľu minister školstva Branislav Gröhling zverejnil na sociálnej sieti takéto informácie a usmernenie je aj na webovej stránke rezortu:

Ak má rodič pozitívny test , celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ Ak má rodič negatívny test , môže byť vpustený do objektu školy

, môže byť vpustený do objektu školy Ak rodič nebol na teste , nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

Získať odpovede už v piatok bolo nemožné. Najskôr sme oslovili ministerstvo školstva, ktoré však odpoveď nepoznalo. „Odpoveď na túto otázku by mal poskytnúť Úrad verejného zdravotníctva v pripravovanej vyhláške,“ prišla odpoveď z tlačového oddelenia rezortu školstva.

Úrad síce vyzýval rodičov, aby sa celoplošného testovania určite zúčastnili, no konkrétnu odpoveď neposkytol.

„Úrad verejného zdravotníctva odporúča, aby sa rodičia detí dali otestovať v rámci celoplošného antigénového testovania,“ informovala hovorkyňa úradu Daša Račková. Dodala, že odpoveď na túto otázku by mal poskytnúť rezort školstva alebo zdravotníctva.

„Prosíme, s nižšie uvedenými otázkami sa obráťte na ministerstvo školstva a Úrad verejného zdravotníctva,“ odpovedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Žiaci prvého stupňa základnej školy majú v piatok 30. októbra a v pondelok 2. novembra z dôvodu víkendového celoplošného pretestovania prázdniny. V utorok 3. novembra by sa opäť mali vrátiť do školských lavíc.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v piatok podvečer apeloval na všetkých rodičov, aby sa celoplošného testovania zúčastnili. „Môžu ísť do školy, keď rodič nemá test, prečo by nemohli? Lenže podľa platného uznesenia vlády pokiaľ rodičia nebudú mať platný test, deti do školy zaniesť nemôžu,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva. Podľa neho „je dôležité, aby sa rodičia zúčastnili testovania“. Krajčí však uviedol, že ak sa rodičia predsa len nebudú chcieť dať otestovať, musia si pre svoje deti vybaviť odvoz do školy.