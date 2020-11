Zamestnávateľ si môže certifikát len pozrieť, kontrola aj v obchodoch

Ak sa osoba nebude môcť preukázať príslušným dokladom, prevádzkovateľ a zamestnávateľ jej musí vstup zakázať. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Vstup bude povolený osobám, ktoré sa preukážu negatívnym PCR testom vykonaným od 29. októbra. Tiež osobám, ktoré mali negatívny výsledok antigénového testu v rámci celoplošného testovania.

Výnimka bude platiť pre osoby, ktoré sa nemusia zúčastniť na celoplošnom testovaní. Na testovaní sa nemusia zúčastniť napríklad deti do desiatich rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára.

Nové pravidlá majú podľa vyhlášky platiť do 9. novembra do 1.00 h.

Kontrola v obchodoch

Od pondelka sa chystajú otvoriť aj mnohí obchodníci, čo mali prevádzky zavreté. Predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov Daniel Krakovský upozorňuje, že je musia dodržiavať nariadenie hlavného hygienika. „Sme povinní dodržiavať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorý nám nariaďuje nevpustiť do prevádzky zákazníka bez negatívneho testu, rovnako tak zamestnanci bez testu budú musieť zostať doma bez akejkoľvek podpory,“ hovorí.

Zdravie alebo údaje?

Úrad na ochranu osobných údajov spochybňuje oprávnenosť kontroly certifikátov. Úrad vlády to označuje za neznalosť a prekročenie právomocí, za čo by mal orgán niesť zodpovednosť (viac v článku Spochybnili kontrolu certifikátov, Matovičov úrad ich označil za babrákov).

Pri preukazovaní sa certifikátom ide o zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko zamestnanca, dátum jeho narodenia a výsledok testu. „Definovanie právneho základu pre vykonávanie takýchto spracovateľských operácií by mohlo byť aktuálne sporné. To môže zmeniť situácia, ak by Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariadil opatrenie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. To znamená, že zamestnávateľ bude postupovať legitímnym spôsobom, ak vykoná len nahliadnutie do potvrdenia o výsledku testovania a podľa toho zamestnancovi alebo inej osobe vstup do svojho objektu umožní, resp. neumožní,“ mieni advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. v stanovisku uverejnenom na svojej stránke. To znamená, že zamestnávateľ nemá právo si certifikát kopírovať, fotiť či zaznamenávať alebo niečo evidovať. Platí, že ak zamestnanec bol pozitívny alebo na teste nebol, do práce ísť nemôže.

Zamestnávatelia sa podľa advokátskej kancelárie môžu oprieť aj o výnimku, ktorú umožňuje nariadenie GDPR, a podľa ktorej je „spracúvanie údajov nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia na základe práva únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby“. Musí byť však podľa právnikov splnená zásada minimalizácie, a to nielen v rozsahu spracovania, ale aj v počte oprávnených osôb.

„To znamená, že takéto získavanie a overovanie údajov sa má vykonávať len voči osobám, ktorých vstup do objektu zamestnávateľa je nevyhnutný,“ zdôraznila kancelária. Podľa právnikov nie je nutný ani súhlas osoby, ktorá sa má certifikátom preukázať. „Pretože právnym základom takéhoto úkonu – preukázania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 je ochrana života a zdravia podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR a nie súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, nie je potrebné získavať takýto súhlas od dotknutých osôb,“ uzavrela advokátska kancelária.