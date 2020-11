Profesor zo Stanfordu sa čuduje, že Matovič nazval jeho štúdiu hoaxom

V exkluzívnom rozhovore pre Lekárske noviny vyjadril údiv:

„Nechápem, ako je možné moju štúdiu nazvať hoaxom. Je to recenzovaný článok v oficiálnom vedeckom časopise Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Výsledky založené na 82 meraniach z celého sveta sú robustné: medián miery smrtnosti (IFR-Infection Fatality Rate. ďalej iba IFR, poz. redakcie) je oveľa nižší, ako sme si mysleli v prvých dňoch pandémie a je veľmi závislý od vekovej štruktúry a od toho, či sú domy opatrovateľskej služby zasiahnuté alebo nie. Pre ľudí, ktorý majú menej ako 70 rokov, je medián miery IFR nižší ako 0,05%.“ povedal pre Lekárske noviny.

Čudoval sa aj tomu, že sa jeho článok stal na Slovensku predmetom politického boja. „O čom je ten boj? Kto s kým bojuje? Sú to politici alebo vedci? Pevne verím že sa ľudia budú schopní pozerať na dáta s chladnou hlavou, vyhnú sa zbytočným sporom a využijú to, čo sme sa vďaka vedeckému úsiliu dozvedeli,“ uviedol v rozhovore.

Vedel o testovaní na Slovensku a uviedol, že pilotný projekt priniesol zaujímavé výsledky, aj keď pripomenul obmedzenia antigénových testov. Zároveň povedal, že ešte viac ho budú zaujímať dáta z plošného testovania. Na základe doterajších štatistík odhadol medián miery smrtnosti na Slovensku na COVID-19 na „menej ako 0,2% a ba dokonca iba 0,1% alebo menej.“

Pri porovnaní s chrípkou hovorí, že smrtnosť v prípade COVIDU-19 je nižšia u detí a ľudí v mladom a strednom veku. Horšie je to u starších ľudí, a zničujúce to je najmä tam, kde sú veľmi oslabení starší ľudia, ako je to v domovoch sociálnych služieb. Tam, kde je možné ochrániť tieto rizikové kategórie, je podľa neho medián smrtnosti veľmi nízky, tam, kde nie, naopak, veľmi vysoký.

Premiér Igor Matovič a tiež minister obrany Jaroslav Naď koncom sa pri medicínskej téme oborili na lekárov zo Slovenskej lekárskej komory a obvinili ich, že šíria hoaxy, keď sa odvolali práve na túto štúdiu a konštatovali, že miera smrtnosti je nižšia ako sa pôvodne predpokladalo. Matovič hovoril o bludoch a uviedol, že mu to „vybilo poistky“ (viac v článku Matovič nazval lekárov zo SLK bludármi: Vybilo mi poistky).

