ZMOS je skôr za to, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo. V pondelok to vyhlásil predseda ZMOS-u Branislav Tréger s tým, že význam testovania vidí skôr v regiónoch, kde je to nevyhnutné. Poukázal pritom na severnú časť krajiny.