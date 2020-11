Primárka vracia vyznamenanie ako protest proti krokom vlády pri testovaní

Na prezidentku Zuzanu Čaputovú sa obrátila formou otvoreného listu. Píše sa v ňom okrem iného:

„Dovoľte mi, aby som po niekoľkodňovom zvažovaní, vyjadrila takouto formou môj občiansky i medicínsky nesúhlas s celoplošným antigénovým testovaním. Cítim to ako občiansku povinnosť a som rada, že naša ústava mi zaručuje právo slobody slova. Verím a som presvedčená, že môj názor nie je osamotený. Ďalej už nemôžem a nechcem nečinne stáť a mlčať,“ píše prezidentke.

Hovorí o tom, prečo je lekárkou, čo jej to dáva a berie, čo ona s kolegami dáva svojim pacientom. Súčasná situácia ju trápi.

„Z toho dôvodu veľmi citlivo vnímam momentálnu situáciu okolo celoplošného antigénového testovania, ktoré naši vládni predstavitelia nazývajú „úspešnou operáciou“. Táto operácia rozdelila ľudí na pozitívnych a negatívnych, na dobrých a zlých, pričom výsledok tohto testovania z medicínskeho hľadiska bez pretestovania PCR metódou nezodpovedá reálnemu počtu nakazených ľudí, na čo opakovane upozorňovala a upozorňuje odborná lekárska a vedecká medicínska obec. Výsledky antigénového testovania aj podľa vládnych predstaviteľov sú nasledovné: pozitívny test neznamená, že ste pozitívni a negatívny test neznamená, že ste negatívni,“ píše v otvorenom liste.

Ponuku Igora Matoviča, že zaplatí každému zdravotníkovi 500 eur, považuje za urážku:

„On urazil nielen mňa, ale väčšinu zdravotníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú poctivo a veľakrát bez finančného ohodnotenia, z vnútorného presvedčenia na zachovanie profesionálnej cti, lebo je to ich práca,“ píše.

"Priznávam sa, že aj ja som po niekoľkodňovom váhaní, išla na testovanie, aby som mohla 2.11.2020 nastúpiť do práce. Do poslednej chvíle som verila, že bude pilotné testovanie z Oravy a z Bardejova odborne vyhodnotené a jasne sa stanovia pravidlá využitia antigénových testov, ktoré majú svoje postavenie pri rýchlom vyhľadávaní nakazených ľudí s potrebou pretestovania PCR metódou, pretože vieme, že nie sú vhodné na celoplošné testovanie. Nad mojim občianskym právom nedať sa otestovať, vyhrala profesionálna česť a som rada, že môžem zajtra ísť do práce, hoci môj negatívny test neznamená, že som negatívna, čiže zdravá.

A keby som išla do úplnej krajnosti, ak by sme boli viacerí kolegovia pozitívni pri antigénovom testovaní a nemal by kto liečiť našich pacientov a ak by sme nemali klinické príznaky ochorenia COVID19, do práce by sme aj tak museli nastúpiť. A to je úplná Hlava 22. Verím, že toto 2-dňové divadlo „úspešnej operácie“ skončí a o týždeň sa to už nebude opakovať," uviedla primárka v otvorenom liste.