Plošné testovanie odhalilo vyše 38-tisíc infikovaných z 3,6 milióna testov

Na prvom celoplošnom testovaní na koronavírus SARS-CoV-2 sa počas uplynulého víkendu zúčastnilo 3 625 332 ľudí. Z nich antigénovým testom bolo určených ako pozitívnych 38 359, teda 1,06 percenta. Po rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) počas tlačovej konferencie k výsledkom prvého kola plošného testovania.

Čo sa týka jednotlivých pretestovaných okresov, najlepšie sú na tom okresy Revúca a Banská Štiavnica, najhoršie Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov.

VIDEO: Tlačová konferencia premiéra Matoviča, ministrov Naďa, Mikulca a Krajčího o výsledkoch plošného testovania.

Premiér skonštatoval, že bežne sme schopní identifikovať 2 500 ľudí denne. Počas víkendu sa však podľa jeho slov podarilo výrazne rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s najväčšou vírusovou náložou. Ak by neboli v karanténe, nakaziť by mohli ďalších zhruba 50 000 ľudí. „Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých karantenizovať a ochrániť takýmto spôsobom desiatky, až možno stovky tisíc ľudí,“ povedal.

Správu aktualizujeme.

Najväčšiu pozitivitu mali okresy Čadca (3,22), Stará Ľubovňa (2,8) a Púchov (2,65). Autor: Pravda

V sobotu bol o testovanie na Slovensku veľký záujem. Počas prvého dňa sa na celoplošnom testovaní zúčastnilo 2 581 113 ľudí. Infekčných z nich bolo 25 850 osôb, teda jedno percento. V nedeľu to oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Na niektorých miestach sa tvorili počas dňa aj niekoľkohodinové kolóny. Išlo napríklad o lokality, kde sa dalo testovať z auta.

V nedeľu bola situácia oproti predchádzajúcemu dňu na väčšine územia diametrálne odlišná. Pred odbernými miestami sa netvorili kolóny, na testovanie sa zväčša nikde nečakalo. Premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti večer uviedol, že otestovať sa prišli tri milióny ľudí.