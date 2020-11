Označkovaní? V Žitavanoch žiadali označovať domy v karanténe

„Prosím občanov, ktorí sa nachádzajú v povinnej karanténe, aby označili svoju schránku, prípadne vstupné dvere červeným papierom, červenou stužkou alebo iným jednoznačným spôsobom, že ich domácnosť sa nachádza v povinnej 10-dňovej karanténe,“ túto prosbu zverejnila obec Žitavany v pondelok po celoplošnom testovaní na sociálnej sieti.

Príspevok ešte v ten deň zmizol. Niektorí v tom vidia paralelu so žltou židovskou hviezdou, ktorá sa objavila v komentári pod iným príspevkom obce. Podľa starostu obce Štefana Borkoviča reagovali na výzvu vedúcej miestnej pobočky Slovenskej pošty.

„Dôvodom bolo, aby zamestnanci pošty nechodili do rodín s pozitívnymi členmi a aby tak chránila ich zdravie,“ dôvodí s tým, že dovnútra chodia napríklad v prípade vyplácania dôchodkov či sociálnych dávok. Hovorí, že za tým nebol žiadny zlý úmysel na niekoho ukazovať, len ochrana pred prípadnou nákazou. Borkovič vedúcu chápe, najmä keď ľudia svoj stav zatajujú, no správajú sa tak, že by mohli niekoho nakaziť. Na riešení, aby sa domácnosti v karanténe označili, nevidí nič zlé. Existujú pritom prípady, keď pozitívni ľudia museli vo svojom okolí čeliť útokom či ostrakizovaniu.

„Nemyslím si, že keď sa niekto označí a predíde sa tak šíreniu nákazy, že je to niečo zlé,“ uzavrel s tým, že keď sa to niekomu nepáči, nech sa neoznačí. V obci majú 16 pozitívnych z viac ako 1 200 ľudí.

Slovenská pošta odmieta, že by na to v súčasnosti vyzývala. „Na označenie schránok sme vyzývali ľudí iba počas prvej vlny pandémie koronavírusu s cieľom zamedziť šíreniu tohto ochorenia medzi občanmi,“ reagovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Všetky opatrenia podľa jej slov prispôsobovali nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa prijímali na dennej báze. „V posledných týždňoch Slovenská pošta nevyzývala občanov ani prostredníctvom samospráv na označovanie schránok v prípade, ak sú pozitívni na COVID-19,“ dodala.

Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu zverejnilo takúto výzvu na svojom webe niekoľko obcí. Martin Rybár, starosta obce Sučany s takmer päťtisíc obyvateľmi, si myslí, že v tom čase sa to dalo pochopiť, keďže o koronavíruse existovalo veľmi málo informácií a pošta chcela chrániť svojich zamestnancov. „U nás sa ale nestalo, že by sa niekto označil. Niektorí sa nám sami ozvali a dohodli sme sa, že sa ozvú, ak budú potrebovať s niečím pomôcť,“ hovorí Martin Rybár. Teraz dokonca prišli pomôcť ako dobrovoľníci. Domácnosti by neoznačoval, skôr by sa podľa neho mala zvýšiť ochrana poštárok.