Hranice sa budú kontrolovať, testovanie na nich bude spoplatnené

Všetky krajiny, ktoré podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) budú označené ako červené, tak budú červené aj na našom semafore. Až na niekoľko výnimiek sa to v súčasnosti týka drvivej väčšiny európskych krajín. Ľudia, ktorí budú prichádzať z týchto krajín, budú mať povinnosť buď ísť do karantény, alebo prichádzať s testom.

„S tým, že chceme našim občanom, ale aj cudzincom, ktorí budú vstupovať na územie Slovenskej republiky umožniť, aby sa nechali otestovať antigénovým testom, pokiaľ tak neurobia predtým, ako prídu k hraničnému priechodu,“ uviedol minister zdravotníctva.

Testovanie antigénovými testami bude podľa Mareka Krajčího možné na vybraných hraničných priechodoch, túto službu by mali zabezpečovať súkromníci. Služba bude teda spoplatnená, a to za trhové ceny. Minister zdravotníctva tiež doplnil, že niektoré hraničné priechody by mali byť vyčlenené pre občanov, ktorí už budú mať certifikáty. Dôvodom je, aby sa na hraniciach pri testovaní nezdržovalo. „Keďže to trvá minimálne pol hodinu, kým sa zrealizuje odber a počká sa na výsledok,“ uzavrel šéf rezortu zdravotníctva.