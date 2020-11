Gelničania sa sťažujú: Cezpoľní im zvýšili percento pozitívnych

O prehodnotenie druhého kola celoplošného testovania žiada primátor Gelnice Dušan Tomaško. "Do druhého kola testovania idú okresy, v ktorých podiel pozitívne testovaných prekročil hranicu 0,7 percenta. Na základe tohto rozhodnutia by sa druhé kolo testovania malo uskutočniť aj v okrese Gelnica, keďže podiel pozitívne testovaných bol 0,71 percenta,“ reagoval Tomaško.

Starostovia obcí v okrese spolu s tamojším okresným úradom zhromaždili údaje z jednotlivých samospráv a zistili, že ak by sa rátali iba obyvatelia okresu, tak by číslo kleslo pod hranicu, podľa ktorej sa rozhoduje o konaní druhého kola.

„Celkový počet testovaných bol 18 331 a z toho bolo 131 ľudí pozitívnych. Z nich však bolo z okresu Gelnica 119 občanov, čo predstavuje 0,649 percenta. Žiadame preto kompetentné orgány, aby prehodnotili svoje rozhodnutie,“ dodal Tomaško. Dvanásť pozitívne testovaných pochádzalo z iných okresov a podľa primátora by stačilo, ak by bolo iba o troch pozitívnych menej. Vtedy by číslo predstavovalo 0,698.

„Ministerstvo obrany postupuje na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Ten sa uzniesol, že okresy, ktoré majú viac ako 0,7 percenta a vrátane, sa budú opätovne testovať,“ reagovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakakščíková na otázku, či ministerstvo neprehodnotí testovanie v okrese Gelnica. Doplnila, že údaje, ktoré uverejnilo ministerstvo, vychádzajú z hlásení jednotlivých regionálnych veliteľstiev a sú zadávané za okresy a nie za konkrétne mestá a obce.

Primátor mesta je pripravený zabezpečiť hladký priebeh druhého kola testovania, no považuje to za nespravodlivé. „Reálne čísla ukazujú, že skutočný podiel pozitívne testovaných ľudí bol nižší než stanovený percentuálny podiel,“ doplnil Tomaško.