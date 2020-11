Šándor: Treba dať do poriadku krajiny, ktoré generujú nenávisť k západnému svetu

VIDEO: Andor Šándor o teroristickom útoku vo Viedni.

Bývalý náčelník českej Vojenskej spravodajskej služby očakáva, že samozvaný Islamský štát sa k útoku prihlási, a pripomína, že na Blízkom východe síce stratil dimenziu štátu, ale takto môžu jeho stúpenci ukazovať, že je stále tu a jeho učenie a výzvy fungujú.

V krátkom čase sa stali tri islamistické útoky v Európskej únii. Po dvoch vo Francúzsku prišiel v pondelok večer tretí vo Viedni. Môžeme povedať, že islamistický terorizmus je v súčasnosti na vzostupe?

Nič nesvedčí o opaku. Tri útoky za ostatný mesiac nedávajú príliš uspokojivý obraz o tom, v akej bezpečnostnej situácii sa v Európe nachádzame.

Môžeme hľadať motív aj v nedávnych slovách francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o práve na rúhanie sa v súvislosti s karikatúrami proroka Mohameda?

To určite platí vo vzťahu k Francúzsku. Či to platí aj vo vzťahu k Rakúsku, si nedovolím tvrdiť, pretože nevieme, kto všetko za útokom vo Viedni stál. Ak by tam popri mladíkovi so severomacedónskym pôvodom bol aj niekto z tureckej menšiny, dalo by sa to spojiť s karikatúrou tureckého prezidenta Erdogana na obálke časopisu Charlie Hebdo. Ťažko povedať, ale v tejto chvíli by som to ešte nechcel všetko zhodiť na karikatúry proroka Mohameda. Vo Viedni to môže mať aj úplne iný podtext. Predpokladám, že vyšetrovanie to odhalí a povie, kde bol ten problém.

V pondelok si kresťania pripomínali svojich zosnulých, ale v Rakúsku to bol aj posledný deň pred lockdownom, zatvorením krajiny, keď bolo v uliciach relatívne veľa ľudí. Ako hodnotíte načasovanie útoku?

Je fakt, že lockdown mohol útok skomplikovať a útočníci sa mohli rozhodnúť urobiť to ešte v pondelok, pretože od utorka už bude pohyb na uliciach komplikovanejší. Ak chceli využiť tmu a útok spáchať v noci, táto možnosť sa naozaj ponúka. Inú spojitosť ale nevidím, a ani by som ju nehľadal.

V predchádzajúcich rokoch sme boli častejšie svedkami útokov tzv. osamelých vlkov. Teraz pravdepodobne opäť útočila skupina. Nemala by byť ľahšie odhaliteľná?

Osamelí vlci, ktorí sa s nikým nestýkajú a nikomu nedávajú žiadny dôvod myslieť si, že chcú niečo urobiť, to môžu mať, samozrejme, jednoduchšie. Za predpokladu, že skupina alebo jej jednotlivci neventilujú svoje zámery na sociálnej sieti a nesnažia sa zaobstarať si komponenty na výrobu výbušnín, ktoré priťahujú pozornosť polície či tajných služieb, tak nemusí byť odhaliteľná. Ak sa členovia skupiny správajú skutočne disciplinovane a dodržiavajú aspoň základnú konšpiráciu, môže sa im to podariť. Ukazuje sa ale, že ten človek macedónskeho pôvodu bol v hľadáčiku polície, ale potom ho možno sledovať prestali, alebo sa neskôr dozvieme, že neprestali. Ani v prípade útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo v roku 2015 nebola skupina útočníkov nejako zvlášť sledovaná. V niektorých krajinách západnej Európy je podozrivých v podstatne väčší počet, než aby ich polícia a tajné služby dokázali mať pod kontrolou. Možno aj prílišná orientácia na koronavírusovú krízu viedla k tomu, že neboli takí opatrní a bdelí, ako by mali byť.

Čo o páchateľoch nasvedčuje použitie falošnej samovražednej vesty a mačety?

Ak bola falošná, chcel tým niekomu minimálne nahnať strach. Nie je to prvýkrát, čo mal takýto človek falošnú vestu. Ľudia, ktorí výbušniny videli, nemohli vedieť, že sú falošné a muselo ich to dostatočne vystrašiť. Ide o moment zastrašenia. Na druhej strane, keby mal možnosť si tieto výbušniny vyrobiť, nevieme, či by to urobil. Odpáliť sa nie je vec, ktorú by človek urobil v živote viackrát, rovnako ako to nie je vec, ktorú by dokázal urobiť každý. Musí byť strašne psychicky frustrujúce odhodlať sa na niečo také.

Mladík severomacedónskeho pôvodu Kujtim Fejzulai, jeden z pravdepodobných páchateľov, mal vzťah k samozvanému Islamskému štátu (IS). Môžeme predpokladať, že je za tým IS, alebo mohli byť páchatelia iba podporovateľmi?

Neviem, či sa s nejakými predstaviteľmi aj stretol. Stačia ale kontakty aj cez sociálne siete alebo sledovať webové stránky islamských radikálov a podobne. V každom prípade funguje ideová dimenzia Islamského štátu, ktorá je schopná týchto ľudí ovplyvňovať a až natoľko ich zradikalizovať, že sa dopustia takýchto ohavných trestných činov.

Očakávate, že sa IS k útoku prihlási?

Určite, v každom prípade. Aj keby to Islamský štát neurobil, vždy sa k tomu prihlási v zmysle porekadla: veľa muziky za málo peňazí. Mnoho ľudí to takto berie automaticky. Ak sa k tomu ešte aj prihlásia, aj napriek tomu, že to neurobili, len to rozšíri ich pomyselnú slávu v boji proti bezvercom.

Aký prospech by z tohto útoku mohol mať Islamský štát aj vzhľadom na nie priaznivú situáciu v Sýrii?

Síce na Blízkom východe stratili dimenziu štátu, ale takto môžu ukazovať, že sú tu stále, ich učenie a výzvy všetkým správnym moslimom fungujú, nasledujú nás a robia, čo chceme – bojujú s bezvercami a chránia čistú vieru proroka Mohameda. Tento symbolický význam to má stále veľký pre tých, ktorí ich sledujú a chcú kráčať v ich stopách. Nepodceňoval by som to preto.

Ako podľa predbežných informácií zvládli zásah rakúske bezpečnostné sily?

Je vidieť, že zo začiatku zasahovali bežní policajti, ktorí síce boli vyzbrojení útočnými puškami, ale nemali žiadnu balistickú ochranu – nepriestrelné vesty. Zrejme protiteroristická jednotka prišla až neskôr. Z toho, čo sme videli, sa nedá povedať, že by sa dopustili nejakých zásadných chýb. Tých záberov je ale málo na to, aby sa dal zásah polície zhodnotiť. Aj to bude predmetom vyšetrovania. Rovnako ako informácie o tom, čo polícia o tých ľuďoch dovtedy vedela a ako s tými znalosťami zachádzala. Počkajme teda na vyšetrovanie rakúskych orgánov, ktoré na túto otázku budú relatívne skoro schopné odpovedať.

V minulosti sa už stalo, že útočné zbrane použité pri teroristickom útoku pochádzali zo Slovenska. Aj v tomto prípade rakúske médiá informovali, že kalašnikov, respektíve strelivo mohli byť kúpené na Slovensku. Prečo je to stále možné?

Neviem, ako boli Rakúšania tak rýchlo schopní určiť, že to bolo zo Slovenska. Ak tú zbraň majú, určite ju lustrovali a snažili sa zistiť jej pôvod. Možno im to zapadlo do nejakých transferov zbraní zo Slovenska. K tomu sa môžem ťažko vyjadriť. Dnes sa dajú tie AK-47 zohnať dosť jednoducho. Nie sú vôbec drahé, dajú sa kúpiť už za pár desiatok eur. Niekedy v Afrike stála takáto útočná puška 2,5 dolára, a predávali sa ďalej. Je to veľmi jednoduchá a spoľahlivá zbraň, ktorá je preto veľmi rozšírená po celom svete.

Ako hodnotíte vyjadrenia a reakcie politikov zo strategicko-komunikačného hľadiska?

Politici vyjadrujú sústrasť a súnaležitosť s Rakúskom. Je to, samozrejme, potrebné. Viac by som ale očakával, že politici prejdú od slov k činom a budú viac proti sociálnemu inžinierstvu migračnej politiky Európskej únie a nebude sa rozširovať počet osôb, z ktorých sa budú generovať ľudia, ktorí nám budú chcieť ublížiť. To je zrejmé. Politici typu francúzskeho prezidenta Macrona či britského premiéra Borisa Johnsona by mali tiež priložiť ruku k dielu a snažiť sa dostať opäť do poriadku niektoré rozvrátené krajiny, kde sa môžu generovať skupiny teroristov, ale aj nenávisť k západnému svetu, ako sú Líbya, Jemen, Sýria, Irán, Irak. Navyše aj Líbya bola v roku 2011 destabili­zovaná absolútne nezmyselným leteckým útokom Veľkej Británie a Francúzska, keď bol odstránený Muammar Kaddáfí. Bol to človek mnohými nenávidený, ale aj človek, ktorý Líbyu držal pod kontrolou a nič nám z nej nehrozilo, čo sa dnes povedať nedá.