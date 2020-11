Druhé kolo zasiahne polovicu z testovaných ľudí

Druhýkrát si testovaním prejdú všetky okresy, v ktorých zachytili viac ako 0,7 percenta pozitívnych. Konzílium odborníkov aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) navrhovali jedno až 1,5-percentnú hranicu. Ústredný krízový štáb sa však rozhodol prísnejšie. Testovanie sa tak nemá týkať 25 okresov a tiež Bratislavy a Košíc. „Výnimku budú mať okresy na juhu Slovenska tiahnuce sa okolo Maďarska okrem Dunajskej Stredy, tiež Košice a Bratislava, kde sme všetky časti brali dokopy ako jedno mesto,“ spresnil v pondelok večer po zasadnutí štábu premiér Igor Matovič (OĽaNO).

V druhom kole sa testovanie dotkne 54 percent obyvateľov v porovnaní s prvým testovaním. Podľa Matoviča sa tak podarí dosiahnuť vytýčený cieľ, a to spomaliť šírenie koronavírusu a sploštiť krivku nakazených.

"Potrebujeme stabilizovať všetky regióny a nemôžeme sa uspokojiť s dobrou situáciou v niektorých častiach Slovenska. Veď ako sa hovorí, jedna bitka vojnu nevyhráva,“ zdôvodnil význam ďalšieho testovania minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Pilotné testovanie a prvé kolo celoplošného testovania sa podľa neho ukázali ako efektívne nástroje v snahe zamedzenia šírenia ochorenia medzi obyvateľmi. Ako sa druhé kolo presne uskutoční, ešte nie je presne známe. Podľa Matoviča však stále zostáva riešiť 77 percent problému.

Obyvateľov okresov, ktorí na testovania ísť nemusia, vyzval naďalej k zodpovednosti. „Už sú informácie, že ľudia si začínajú užívať slobodu, ale stále platí, že na Slovensku je 1,6-percentná pozitivita, to znamená, že každý 40. až 50. človek je nakazený a test ho nemusel odhaliť,“ zdôraznil Matovič.

Na primátorov a starostov miest, ktoré opäť prejdú testovaním, chcú podľa Naďa apelovať, aby využili infraštruktúru, ktorú si na testovanie vybudovali a nemuseli do nej opäť investovať, ak je to možné. „Rovnako sa budeme snažiť ponechať tie isté tímy, ktoré boli na jednotlivých odberných miestach,“ dodal Naď. Druhé kolo testovania označil za ďalšiu výzvu pre ozbrojené sily.

Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Daniela Zmeka sa aktuálne pracuje na ďalšom preplánovaní operácie Spoločná zodpovednosť. Samosprávy vyzval, aby zabezpečili plynulý prísun ľudí na testovanie. "Druhá vec, ktorú potrebujeme, je, aby ľudia využívali testovacie miesta tam, kde bývajú,“ vyzval s tým, že to uvoľní nápor na logistiku. Zdôraznil, že ani kapacity ozbrojených síl nie sú nevyčerpateľné.

Tie do terénu počas víkendu nasadili 95 percent personálu. Prestriedanie ľudí tak nie je podľa generála možné. "V praxi to bude znamenať, že všetci ľudia, ktorí boli v druhej etape, pôjdu aj do tretej,“ uviedol. Aktuálne je podľa neho v ozbrojených silách z 13 500 ľudí 1 200 vojakov v karanténe, prípadne infikovaných.