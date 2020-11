Boris Kollár sa ozval z nemocnice. Vysvetlil, či porušil zákaz vychádzania

VIDEO: Predseda parlamentu Boris Kollár sa ozval z nemocnice.

„Dostal som sa do nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde mi diagnostikovali kopec vecí. Neskôr som bol prevezený k pánovi doktorovi Šimkovi na traumatológiu,“ opisoval situáciu Kollár. Podľa vlastných slov ho doktori doslova vytrhli hrobárovi z lopaty. Už dlhšie je známe, že predseda parlamentu bol po nehode vo veľmi vážnom stave. Potvrdil to napríklad minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) či podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Pri nehode sa zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a Kollárova spolucestujúca Miroslava Fabušová.

Kollár vo videu vysvetľuje aj okolnosti celej nehody. „Platia určité výnimky. Jedna z nich je, že sa môžete starať o zverenú blízku osobu. Mal som doma malého syna Artura, býva v Moste pri Bratislave. Bol som teda u jeho matky, kde som mu zobral veci do školy a doniesol jej jedlo. Na toto platí výnimka pre každého jedného občana,“ vysvetľuje Kollár. Následne sa vracal cez Dunajskú Lužnú domov. „V tom čase som si volal s kamarátkou, ktorá mi mala zháňať nejaké veci, že či sa po ne môžem zastaviť. Spýtala sa ma, či ju nemôžem odviesť do mesta do lekárne, že sa potom vráti taxíkom. Neodmietol som,“ vysvetľuje Kollár, prečo s ním bola v aute aj iná osoba ako šofér a ochranka.

Podobne nehodu opísala aj Fabušová. "V sobotu ma Boris bral do lekárne, liečim sa na tetániu a lieky a vitamínové doplnky, ktoré užívam, v Dunajskej Lužnej, kde momentálne žijem, nemajú. Keďže sa vracal od syna z Mostu pri Bratislave cez Dunajskú Lužnú, tak ma po ceste zobral,“ vyjadrila sa pre médiá bývalá Miss Universe.

Šéf parlamentu ďalej popisuje okolnosti samotnej nehody. „Následne sme mali haváriu. Išli sme na zelenú, no vbehli nám do cesty. Nebola to teda naša chyba,“ vysvetľuje Kollár. Dodáva, že okrem podporných správ dostal od ľudí aj mnoho nepríjemných odkazov. „Takým ľuďom chcem odkázať, že sa nezmením, a budem to robiť tak ako doteraz- budem sa snažiť pomáhať tým najzraniteľnejším,“ dodal Kollár.

