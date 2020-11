Po Matovičovi skončil v karanténe Naď. Pôjde do nej aj prezidentka?

„Dnes som bol opäť preventívne negatívne testovaný cez antigénový test a v piatok budem testovaný opäť cez PCR. Ďalšie kroky budú záležať od výsledku piatkového testovania,“ uviedol Naď v stredu v noci na sociálnej sieti.

Matovič to oznámil v stredu popoludní na sociálnej sieti. „Pravidlá musia platiť pre každého rovnako. Keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným, hlásim odchod do domácej karantény,“ napísal premiér. Čas si kráti aj takýmito facebookovými statusmi:

Predpoludním sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Hovorca prezidentského paláca Martin Strižinec sa pre Pravdu vyjadril, že zatiaľ nie je jasné, či bude musieť ísť do preventívnej karantény aj Čaputová.

„Zatiaľ na to nepoznáme odpoveď. Pani prezidentka sa poradí s kompetentnými a na základe toho sa rozhodne, aké opatrenia bude musieť prijať,“ dodal s tým, že Matovič informoval prezidentku o svojej karanténe skôr ako verejnosť cez sociálnu sieť.

Do karantény nepôjdu ani poslanci OĽaNO, ktorí boli s Matovičom v parlamente. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš. „Poslanci nemajú vedomosť o tom, že by boli v kontakte s pozitívnou osobou a ani nejavia žiadne príznaky choroby, v súlade s hygienickými odporúčaniami sa na nich karanténa nevzťahuje,“ povedal Šipoš.

Ak by sa ochorenie COVID–19 u premiéra potvrdilo, situáciu budú podľa jeho slov riešiť. Podľa vládnych nariadení musí ísť do preventívnej domácej karantény každý, kto bol v kontakte s pozitívne testovanou osobou aspoň 15 minút na vzdialenosť menej ako dva metre. Následne by mala takáto osoba absolvovať PCR test. Toto pravidlo by sa teda na prezidentku aj poslancov OĽaNO vzťahovalo až v prípade, že by premiér Matovič dostal pozitívny výsledok testu.