Starostovia sa búria, nesedia im čísla z testovania

Po okrese Gelnica, kde ak by mali o troch pozitívnych menej, už by nemuseli chystať na tento víkend druhé kolo, sa ozvali aj ďalší. Okresy sa delia na zelené a červené, červených je 45.

Primátor Myjavy Pavel Halabrín musí presviedčať starostov okolitých obcí, aby pretestovanie nebojkotovali. „Ako v praveku sa vypisovali perom nejaké tabuľky, ktoré si vojaci po skončení testovania vzali pod pazuchy a odišli s nimi. A to sme im ponúkali, že na každé pracovisko dáme počítač,“ hnevá sa Halabrín.

Odmieta obvinenia, že mohli niečo zle zrátať. Oficiálne bolo počas minulého víkendu pozitívne otestovaných 1,4 percenta ľudí, ktorí sa v tomto okrese dali otestovať. Keďže s administratívnymi pracovníkmi komunikovali, robili si vlastné paralelné sčítavanie. „Viem presné čísla v každom okrsku. Výsledky nám nesprístupnili, preto sme situáciu sledovali sami. Garantujem, že čísla, ktoré máme, sú presné,“ tvrdí.

Oficiálne bolo na Myjave otestovaných 17 753 ľudí, podľa paralelného sčítania administratívnych pracovníkov až 19 193. Oficiálne 249 testov vyšlo pozitívnych, Halabrín však tvrdí, že v skutočnosti ich bolo iba 145. Aj tento výsledok síce Myjavu „posúva“ do druhého kola, no podiel infikovaných tvorí 0,75 percenta.

Halabrín sa pridáva k starostom, ktorí hovoria, že sa u nich testovali aj cezpoľní. „Koľko z tých, ktorí boli pozitívne testovaní, boli Myjavčania? Koľko z nich bolo cudzincov, ktorí v meste pracujú alebo tu majú chalupy?“ pýta sa primátor Myjavy.

Za pravdu mu dáva aj Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý upozorňuje, že aj na odbernom mieste na Štrbskom Plese bolo cez víkend 500 testovaných. Domácich však iba 70. Gelnica musí zopakovať testovanie len pre troch pozitívnych ľudí a jej primátor Dušan Tomaško tvrdí, že percento im zvýšili cezpoľní. Zo 131 pozitívnych v tomto okrese bolo podľa neho 19 z iných okresov.

Všetkým však oponuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý tvrdí, že ak sa prišiel niekto otestovať do Gelnice, tak je zrejme s týmto mestom nejakým spôsobom spojený.

V Kostolnom sa podľa starostu Miroslava Cibulku dali otestovať chalupári, ľudia zo susedných miest a obcí, ktorým sa nechcelo najmä v sobotu čakať v niekoľkohodi­nových radoch. Tvrdí, že ak by brali iba miestnych, tiež by neprekročili limit 0,7-percentný podiel pozitívnych zo všetkých testovaných v okrese. „My sme mali testovaných 697 ľudí, z toho bolo päť pozitívnych. Z Kostolného sa však dalo testovať len 317 ľudí a z nich boli dvaja pozitívni. Traja pozitívni nie sú naši občania,“ vyratúva Cibulka.

Upozorňuje, že ochota ľudí dať sa znova testovať je veľmi malá. Dodáva, že platí zrejme to isté, čo pri prvom kole: otestovať sa musia, pretože negatívny certifikát od nich vyžadujú zamestnávatelia.

Na problém testovacej turistiky upozorňovala samospráva už pri pilotnom testovaní v troch oravských okresoch a v Bardejovskom okrese. SMS správy vyzývali všetkých, aby sa prišli otestovať zadarmo všetci. A ostatnú nedeľu dopoludnia, keď boli odberné miesta naprieč Slovenskom prázdne, vyzýval premiér Igor Matovič (OĽaNO) aj ľudí z okolitých krajín, že sa môžu prísť otestovať na Slovensko.

„Už počas pilotného testovania sme upozorňovali, že ak ľuďom chodia esemesky, aby sa šli testovať do bardejovského regiónu alebo na Oravu, že je to nezmysel, pretože ľudia z iných regiónov tak dostali pozvánku, aby migrovali a aby sa kvôli ich testom upravovali výsledky štatistík v tých regiónoch, ktoré boli enormne postihnuté, a preto museli byť ako prvé testované. Tieto naše výhrady neboli akceptované,“ hnevá sa Kaliňák. Dodáva, že navrhovali, aby sa každý testoval tam, kde má trvalý alebo obvyklý pobyt.

Opačný problém riešia zasa v Krupine pri Zvolene. Tam by sa testovať ísť chceli, čísla im to však nedovoľujú. „Sme zelený okres. Percento po prvom kole pretestovania máme 0,49, ale okresy na ktoré je nadviazaný okres Krupina, kam naši ľudia chodia do zamestnania, ako sú Zvolen, Banská Bystrica, Detva, skončili červené a musí byť v nich druhé kolo testovania,“ vysvetľuje primátor Krupiny Radoslav Vazan.

Podmienky sú však nastavené tak, že zamestnanec z Krupiny, ktorý pracuje vo Zvolene, potrebuje mať test. „Preto chceme zriadiť na sobotu u nás odberné miesto, aby sa naši ľudia nemuseli ísť dať pretestovať do Zvolena. Tak by sa tam opäť skreslili výsledky, bude sa tam kopiť veľa ľudí na miestach, ľudí zo zeleného okresu budeme tlačiť do toho, aby sa išli pretestovať do červeného, kde riziko nakazenia je vysoké, a vojaci si tiež nebudú vedieť pripraviť počet testov,“ upozorňuje primátor Vazan.

No a sú tu ešte aj obce, ktoré mali síce nula pozitívnych, ale keďže okres je červený, tiež musia chystať druhé kolo testovania. Príkladom je Hrašné, Bukovec či Polianka.

Primátor Myjavy Halabrín priznáva, že sa snaží presvedčiť starostov okolitých obcí, aby vydržali aj druhé kolo testovania, hoci sú veľmi nahnevaní. „Prosím ich, aby sme to znovu spravili. Ja tiež, keď som videl po testovaní v nedeľu tlačovku (konferencia premiéra s ministrami v nedeľu dopoludnia – pozn. red.), bol som rozhodnutý, že keď prídem v pondelok do práce, dám zrušiť odberné miesta,“ dodáva Halabrín.

Starosta Hrašného Pavol Hučko si myslí, že ochota ísť na pretestovanie bude nízka. Pôjdu len tí, ktorí budú potrebovať certifikát do práce.