ONLINE: Pandémia v USA nabrala raketové tempo

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Poľsko PL Ukrajina UA Nemecko DE Česká republika CZ Maďarsko HU Slovensko SK Rakúsko AT Írsko IE Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 075 077 24 141 1 123 197 48 120 1 191 68 010 512 282 156 27 143 466 679 6 842 1 615 37 832 035 237 761 9 850 430 467 7 924 177 43 640 875 216 326 21 757 619 116 11 190 2 653 83 877 696 173 343 13 229 391 945 4 330 1 156 10 715 944 69 946 3 928 94 916 2 147 378 9 651 712 52 022 1 962 68 734 286 216 5 460 570 50 643 7 416 132 515 1 268 407 9 024 330 38 749 563 64 046 1 933 38 4 956 908 Krajina Česká republika CZ Veľká Británia GB Slovensko SK Írsko IE Poľsko PL Maďarsko HU Rakúsko AT Ukrajina UA Nemecko DE Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 1 617,6 123,5 3 657,6 40,4 10,8 10 715 944 1 580,8 35,5 1 651,5 70,8 1,8 68 010 512 952,7 35,9 1 258,7 5,2 4,0 5 460 570 781,7 11,4 1 292,1 39,0 0,8 4 956 908 745,8 71,7 1 233,6 18,1 4,3 37 832 035 724,7 40,7 983,4 22,2 3,9 9 651 712 561,2 82,2 1 468,4 14,1 4,5 9 024 330 544,8 22,6 986,4 18,2 0,4 43 640 875 257,9 25,9 738,1 13,3 3,2 83 877 696 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:05 V Českej republike potvrdili počas štvrtka 13 231 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 97 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva. V krajine evidujú 173 343 aktívnych prípadov a 214 272 osôb sa z ochorenia vyliečilo. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 391 945 ľudí a 4 330 zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19. Hospitali­zovaných je 8 236 pacientov. Poslanecká snemovňa českého parlamentu uplynulý piatok schválila predĺženie núdzového stavu o ďalšie tri týždne – do piatka 20. novembra. Núdzový stav bol v ČR pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie chcú v ČR štatistici na základe získaných dát odporučiť ministrovi zdravotníctva Janovi Blatnému, aby existujúce opatrenia v ČR platili ešte dva až tri týždne. V Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR to vo štvrtok povedal riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky ČR (ÚZIS) Ladislav Dušek.

5:50 V USA pribudlo 123 085 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom od stredy do štvrtka. O deň skôr pribudlo 99 660 infiko­vaných, čo predstavovalo najvyšší denný nárast od začiatku epidémie COVIDU-19 v USA.

Spojené štáty sú z hľadiska počtu nakazených a počtu obetí najhoršie postihnutou krajinou sveta. Od začiatku pandémie sa v krajine s približne 330 miliónmi obyvateľov nakazilo už viac ako 9,6 milióna ľudí, z ktorých takmer 235 000 zomrelo.

Rekordné prírastky novo nakazených krajina zažíva v čase, keď čaká na výsledky utorkových prezidentských volieb. Jednou z ich hlavných tém bola práve pandémia COVIDU-19 a boj proti nej. Situácia je teraz najvážnejšia na severe a severozápade USA.