Tresty pre tých, ktorí nešli na prvé kolo testovania?

Podľa hovorkyne rezortu obrany Martiny Kovaľ Kakaščíkovej sa na príprave podieľa vyše dvetisíc vojakov. Vo štvrtok k 10. hodine bolo pre 45 tzv. červených okresov naplánovaných 2 805 odberných miest a 2 715 tímov. „V nedeľu by sa malo testovanie realizovať v 2 751 odberných miestach a zabezpečiť by ich malo 2 683 odberných tímov,“ dodala. Predbežne by sa malo testovať na rovnakých odberných miestach ako v prvom kole minulý týždeň.

Tentoraz však budú odberné miesta otvorené od 8. do 20. hodiny. „V tejto súvislosti rezort obrany výrazne neodporúča čakať v sobotu ráno pred testovaním v radoch, ale prísť na testovanie cez deň podľa aktuálnej situácie na jednotlivých odberových miestach,“ reagovala Kovaľ Kakaščíková na situáciu z minulého týždňa, keď sa v sobotu začali tvoriť rady pred odbernými miestami už pred šiestou ráno.

Časť starostov a primátorov miest v tzv. červených okresoch sa búri a poukazuje, že prezentované výsledky po prvom kole nesedia s ich paralelným sčítaním. Vysoké čísla pozitívne testovaných im urobili cezpoľní či chalupári, a preto žiadali o prehodnotenie, či sa musia zúčastniť na opätovnom testovaní. A, naopak, sú regióny, ktoré by zriadenie testovacích miest prijali. Ich obyvatelia totiž pracujú v tzv. červených regiónoch a potrebujú mať „čerstvý“ certifikát o negativite.

Rezort obrany preto zriadi v okresoch, ktoré susedia s tzv. červenými, na základe požiadaviek samospráv odberné miesta. Podľa ministra Jaroslava Naďa (OĽaNO) na týchto miestach rezort poskytne antigénové testy, certifikáty a dokumentáciu. Ochranné pomôcky a časť personálu si už musia zabezpečiť samosprávy.

V desiatich firmách sa bude testovať priamo v areáli podnikov.

Stratil si certifikát? Nové testovanie

Polícia upozornila, že pri kontrolách sa musia predložiť originálne certifikáty o negativite. Neuznáva ich fotografie či kópie, pretože tak nemôže policajt skontrolovať ochranné prvky certifikátov, naopak, za predloženie takéhoto dokumentu môže uložiť pokutu 1 659 eur. „Zaregistrovali sme snahy o falšovanie certifikátov z celoplošného testovania, a preto je kontrola ochranných prvkov namieste,“ napísala polícia na sociálnej sieti.

Ak niekto stratí certifikát, buď zostane v karanténe, alebo musí testovanie absolvovať ešte raz – buď antigénovými testami v tento víkend, alebo za vlastné PCR testami. Keďže zákaz vychádzania vláda v stredu predĺžila do 14. novembra, platnosť certifikátov občanov z tzv. zelených okresov sa predlžuje, ale v tzv. červených okresoch, kde hranica pozitívne testovaných prekročila hranicu 0,7 percenta, by mali absolvovať testovanie znova. Inak od budúceho pondelka 9. novembra musia zostať doma.

Čudné pravidlá

V druhom kole testovania sa podľa ministerstva zdravotníctva nesmú dať otestovať ľudia, ktorí sa nezúčastnili testovania v ostatný víkend. „Nemôžete sa zúčastniť na testovaní, pretože by ste mali byť v izolácii. Čakáte, kým vám uplynie nariadená izolácia. Platí pre vás výnimka na cestu na testovanie, ale len PCR testami,“ píše rezort zdravotníctva na svojej stránke. Zákaz vychádzania sa končí až 14. novembra.

To isté pravidlo platí aj v tzv. zelenom okrese. Pritom povinná izolácia pre tých, ktorí sa neboli testovať, by sa mala končiť desať dní od prvého kola testovania, teda 11. novembra. „Platí výnimka na cestu na testovanie PCR testami. Vo všetkých okresných mestách sa plánuje zriadenie miest, kde bude možné absolvovať bezplatné antigénové testy a k nim sa budú vydávať certifikáty,“ pokračuje zdravotníctvo.

Dať sa otestovať v druhom kole nemôžu ani tí, ktorí boli v prvom pozitívni. Karanténa sa pre nich končí po desiatich dňoch, no nesmú mať v posledné tri dni klinické príznaky alebo úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Navyše, na výnimku zo zákazu vychádzania potrebujú aj potvrdenie od lekára, že „prekonali v posledných troch mesiacoch ochorenie COVID-19“.

Zelený a červený okres

Čerstvý negatívny test potrebujú aj obyvatelia z tzv. zelených okresov, ak chcú vycestovať do tzv. červeného okresu. Rezort zdravotníctva im radí, aby sa dali otestovať v najbližšom červenom okrese alebo počkali na zriadenie odberných miest v okresnom meste.

Ak niekto býva v tzv. zelenom, ale pracuje v tzv. červenom okrese, potrebuje certifikát alebo výsledok PCR testu vydaný počas víkendu 7. až 8. novembra. Platí to aj naopak. Na otázku, či bude certifikát potrebný aj len pri prechode tzv. červeným okresom, sme nedostali odpoveď. Preto odporúčame buď neprechádzať tzv. červeným okresom alebo mať pri sebe čerstvý certifikát.

Kto sa nesmie testovať v druhom kole