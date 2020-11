Informácie na úrovni miest a obcí z testovania k dispozícii zatiaľ nie sú

Podrobnejšie informácie v súvislosti s plošným testovaním, ktoré sa uskutočnilo počas víkendu uplynulého víkendu, k dispozícii zatiaľ nie sú. Ministerstvo obrany (MO) SR tým reagovalo na pripomienku primátora mesta Sabinov Michala Repaského, že so získanými dátami o počte chorých je potrebné pracovať ďalej a že dodnes nemá presné čísla za mesto.

Podľa hovorkyne MO SR Martiny Kovaľ Kakaščíkovej okres Sabinov patrí medzi 45 vybraných okresov, v ktorých sa bude počas nasledujúceho víkendu realizovať aj druhé kolo plošného testovania.

„Práve plošné testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť je výrazným krokom k stabilizácii situácie so šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku, samozrejme, spolu so zodpovednosťou všetkých občanov vo forme dodržiavania protiepidemio­logických opatrení a odporúčaní. Výsledky testovania boli doposiaľ spracované v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zistenia miery infekčnosti v jednotlivých okresoch a v rámci vyťaženia personálu súvisiaceho s prípravou druhého kola plošného testovania zatiaľ podrobnejšie informácie na úrovni miest a obcí k dispozícii nie sú. Nevieme, s akými údajmi pracujú jednotlivé samosprávy,“ povedala pre TASR Kovaľ Kakaščíková s tým, že výsledky, s ktorými pracujú oni, vyplývajú z údajov zosumarizovaných jednotlivými regionálnymi veliteľstvami.

Repaský vo štvrtok pre TASR povedal, že nemajú oficiálne výsledky za mesto Sabinov od armády ani krízového štábu a nevedia preto, koľko majú chorých. Majú však indície, že v jednom z odberných miest je lokálne ohnisko nákazy. V okrese bolo počas uplynulého víkendu zistených 2,27 percenta pozitívne testovaných.

„Keď nebudeme vedieť efektívne a zmysluplne využiť získané dáta, tak potom na čo to testovanie bolo, len na zistenie počtu? Kompetentný štátny orgán, či to bude Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR alebo armáda, by mal konať tak, že zabráni šíreniu nákazy ďalej. Samospráva bude súčinná, aby sa nenakazili ľudia v ďalších častiach mesta,“ zdôraznil Repaský.

Na druhom kole testovania sa môžu zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola

Druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 antigénovými testami bude 7. a 8. novembra v okresoch, v ktorých počas prvého testovania bolo pozitívne testovaných viac ako 0,7 percenta ľudí. Výnimku tak dostane 25 okresov, a to zväčša na juhu Slovenska, okrem Dunajskej Stredy. Výnimku dostanú aj mestá Košice a Bratislava. Na druhom kole plošného testovania sa môžu zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.

Uznesenie vlády SR z 28. októbra k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa na ňom preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola celoplošného testovania," vysvetlil tlačový odbor.

Hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková informovala, že na odberové miesta sa môžu prísť testovať aj ľudia z okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, ak je to pre nich nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, rezort obrany im odporúča počkať. Od pondelka 9. novembra bude totiž v zmysle nového uznesenia vlády (platného od 9. do 14. novembra) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov – RT-PCR test a tiež antigénový test. „Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest,” doplnila Kakaščíková.

Podľa Kovaľ Kakaščíkovej sú podrobnosti o odberových miestach v rámci 45 okresov, v ktorých bolo testovanie v rámci druhého kola plánované, k dispozícii na www.somzodpovedny.sk. „V priebehu dňa zverejníme aj prehľad odberových miest v iných, teda takzvaných ‚zelených' alebo ‚bielych' pohraničných okresoch, ktorých zriadenie vyplýva z požiadavky samospráv,” dodala.

Na prvom kole celoplošnom testovaní sa zúčastnilo 3 625 332 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 38 359 ľudí, teda 1,06 percenta. Uskutočnilo sa počas uplynulého víkendu, v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra.