ONLINE: V Európe počet úmrtí s koronavírusom prekročil 300-tisíc

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Poľsko PL Ukrajina UA Nemecko DE Česká republika CZ Maďarsko HU Rakúsko AT Slovensko SK Írsko IE Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 098 009 23 287 1 146 484 48 475 1 181 68 011 485 297 803 27 086 493 765 7 287 1 703 37 831 922 236 519 9 721 440 188 8 125 177 43 640 161 227 498 22 246 641 362 11 364 2 653 83 878 426 184 131 11 552 403 497 4 484 1 156 10 715 998 74 162 4 709 99 625 2 250 391 9 651 645 53 932 6 464 138 979 1 340 421 9 024 470 53 781 2 354 71 088 317 218 5 460 577 39 234 492 64 538 1 940 37 4 957 058 Krajina Česká republika CZ Veľká Británia GB Slovensko SK Írsko IE Poľsko PL Maďarsko HU Rakúsko AT Ukrajina UA Nemecko DE Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 1 718,3 107,8 3 765,4 41,8 10,8 10 715 998 1 614,4 34,2 1 685,7 71,3 1,7 68 011 485 984,9 43,1 1 301,8 5,8 4,0 5 460 577 791,5 9,9 1 301,9 39,1 0,7 4 957 058 787,2 71,6 1 305,2 19,3 4,5 37 831 922 768,4 48,8 1 032,2 23,3 4,1 9 651 645 597,6 71,6 1 540,0 14,8 4,7 9 024 470 542,0 22,3 1 008,7 18,6 0,4 43 640 161 271,2 26,5 764,6 13,5 3,2 83 878 426 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

6:00 Viac ako 300 000 obetí vo všetkých štátoch Európy si doteraz vyžiadala pandémia koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to podľa TASR z najnovšej bilancie agentúry AFP, ktorú zverejnila v piatok. Na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, podľa výpočtov AFP doteraz zomrelo 300 688 ľudí. Dve tretiny všetkých úmrtí zaregistrovali v Británii, Francúzsku, Rusku, Španielsku a Taliansku. Od vypuknutia pandémie sa podľa agentúry koronavírusom nakazilo viac ako 12 miliónov Európanov. Celosvetovo je Európa regiónom s druhým najvyšším počtom prípadov úmrtí na koronavírus. Predbehla ho len oblasť Latinskej Ameriky a Karibiku, kde od začiatku vypuknutia pandémie zaznamenali podľa AFP 408 841 úmrtí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok varovala pred „explóziou“ prípadov nákazy koronavírusom v európskom regióne a upozorňuje aj na nárast úmrtnosti súvisiaci s pandémiou. Podľa odhadov WHO za predpokladu, že sa v Európe budú dôsledne nosiť rúška a zachová sa striktná kontrola zhromažďovania ľudí, „môžeme do februára v Európe zachrániť viac ako 260 000 životov“. Agentúra AFP pripomenula, že európske vlády pokračujú v sprísňovaní obmedzení v snahe zastaviť alebo zmierniť druhú vlnu pandémie choroby COVID-19, ktorá ovplyvňuje ekonomiku eurozóny i jej verejný dlh. Ako príklad uviedla návrat k lockdownom v Anglicku i Grécku, ako aj zákaz vychádzania v Taliansku a na Cypre.

5:55 Spojené štáty za posledných 24 hodín zaznamenali viac ako 127 000 nových nákaz koronavírusom, čo je rekordný počet. Vyplýva to z údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie sleduje globálne. Rekordné číslo hlási USA už tretí deň za sebou. Od štvrtka do piatku pribudlo v USA 127 021 prípadov, čím sa počet infikovaných od začiatku epidémie zvýšil na 9,7 milióna. Hlásených bolo tiež 1 149 nových úmrtia pacientov s chorobou COVID-19; celkovo ich Spojené štáty registrujú už viac ako 236 000. Situácia je teraz najvážnejšia na severe a severozápade USA. Spojené štáty s 328 miliónmi obyvateľov sú najhoršie zasiahnutou krajinou globálnou pandémiou – majú najväčší počet nakazených aj úmrtí na svete.