Testovanie pokračuje. Premiér zatiaľ tají, s kým sa radil

Je to najmä preto, že po prvom kole sa okresy rozdelili na tzv. červené a zelené. V červených, kde je vyšší podiel pozitívne testovaných (viac ako 0,7 %), sa druhé kolo opakuje. Ten, kto pracuje v zelenom, ale býva v červenom okrese a naopak, potrebuje čerstvý výsledok antigénového testu.

V okresných mestách by mali byť od pondelka od ôsmej hodiny otvorené mobilné odberné miesta, kde sa bude môcť dať pretestovať antigénovými testami v podstate každý. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) to však musí zariadiť minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Na tranzit cez červený okres certifikát nebude potrebný, no ak by sa šofér chcel zastaviť na pumpe, potrebuje certifikát pri sebe. Pre prípadnú inú potrebu má podľa Krajčího „využiť prírodu“. V tejto súvislosti pekári upozorňujú, že v pondelok môže byť problém so zásobovaním.

Podľa Matoviča „máme v rukách doslova atómovú zbraň na COVID-19, ktorú však vieme využiť, len ak sa zomkneme“. Tvrdí, že ak by sa neuskutočnilo celoplošné testovanie, sedemdňová incidencia, výskyt ochorenia, by presiahla číslo štyritisíc. Teraz je 2 400.

VIDEO: Matovič: Objavili sme atómovú bombu na koronavírus.

Premiér Matovič v piatok dopoludnia absolvoval PCR test, keďže sa v nedeľu spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) stretol s človekom, u ktorého bol potvrdený koronavírus. Už popoludní predseda vlády aj minister hlásili, že výsledok testu je negatívny a Matovič verejne vystúpil.

Keď premiér predstavil plán celoplošného testovania, povedal, že sa radil približne s pätnástimi najbližšími spolupracovníkmi. Pravda vtedy oslovila členov Pandemickej komisie, konzília odborníkov a časť odborníkov z Ústredného krízového štábu. Nikto o tomto pláne nevedel. Matovič teraz len naznačil, že by po skončení testovania azda mohol povedať, s kým sa o pláne celoplošného testovania radil.

Matovič hovorí, že už prvé výsledky po celoplošnom testovaní ukazujú, že „sme krivku zlomili“. Tvrdí, že pomohla aj vysoká účasť, ktorá podľa neho bola 95 percent. Minulý víkend sa prišlo otestovať cca 3,6 milióna ľudí. V druhom kole bude za úspech považovať dvojmiliónovú účasť. Myslí si, že Slovensko je schopné dostať sa na hranicu tisíc nových infikovaných denne, ak by sme však chceli ísť nižšie, muselo by sa celoplošne testovať viackrát.

Za štvrtok pribudlo 2 354 nových pacientov s koronavírusom, vykonaných bolo 11 615 testov. Pribudlo aj 31 úmrtí. Na druhej strane sa vyliečilo 564 ľudí, celkovo vyliečených je teda dosiaľ 16 990 pacientov.