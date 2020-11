Na juhu má plošné testy len jeden okres, Dunajská Streda uprednostní svojich

Na južnom Slovensku sa v sobotu začína s plošným testovaním iba v Dunajskostredskom okrese. Medzi prvými sa pôjde otestovať primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. Chce motivovať aj ostatných.

„V Dunajskej strede boli ľudia sklamaní, že sa najprv hovorilo o testovaní pre okresy s mierou pozitivity nad 1,5 percenta,“ hovorí. Testovaním musia prejsť napokon všetky okresy s mierou pozitivity vyššou ako 0,7 percenta. Primátor zároveň vyzval ľudí z iných okresov, aby prišli na testovanie až v nedeľu. Záujem registrujú z Trnavy i Bratislavy.

„S ostatnými starostami a primátormi sme sa dohodli, že počas víkendového testovania budeme uprednostňovať obyvateľov okresu Dunajská streda, priestor dáme aj tým, ktorí na území okresu pracujú alebo tu majú sídlo podnikania. Ak bude dostatok času na testovanie, poskytneme možnosť aj občanom mimo okresu,“ napísal Hájos v piatok na sociálnej sieti.

U ľudí zo susedných okresov to vyvolalo vlnu nevôle. „Môj manžel je vojak. Na zasadnutí im bolo povedané, že každého majú otestovať normálne v poradí. Nikto, ani primátor ani vojak vás nemá právo poslať preč alebo dozadu,“ píše Andrea.

V piatok primátor pre Pravdu povedal, že s pomocou mestskej polície vytvoria pred odbernými miestami dva rady, jeden pre ľudí z tunajšieho okresu a druhý pre ľudí z iných okresov. „Testovať sa budú chodiť v pomere 80 ku 20,“ povedal Hájos. Ako to bude prebiehať, či budú policajti overovať doklady, nie je jasné. V Dunajskej Strede otestovali počas prvého kola celoplošného testovania viac ako 12-tisíc ľudí na 17 odberných miestach. Pozitívne prípady tvorili 0,92 percenta.

V rámci celého okresu sa prišlo otestovať viac ako 87-tisíc ľudí, miera pozitivity dosiahla 0,96 percenta. Veľký nápor čaká aj starosta obce Hviezdoslavov Marek Lackovič. „Spolu so Šamorínom tvorí (Hviezdoslavov) vstupnú bránu do okresu Dunajská Streda od Bratislavy. V oboch obciach bude s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou kapacita testovania extrémne vyťažená – aj vzhľadom na to, že budeme „vďaka“ rozhodnutiu Ústredného krízového štábu tzv. nárazníkovou zónou, kde sa okresy lámu,“ píše Lackovič.