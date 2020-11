Baránek: Fico naznačuje, že zadržaní funkcionári môžu byť vinní

Súčasný premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa podľa neho skryl „ako potkan“. Matovič zase o Ficovi napísal na sociálnej sieti, že je „skorumpovaný bastard“. Odídenci so Smeru zoskupení okolo Petra Pellegriniho v strane Hlas sú k celej situácii zatiaľ zdržanliví. Sám Pellegrini pritom pripomína, že to bol práve on, kto sa ako premiér s Tiborom Gašparom dohol na odstúpení z funkcie. Situáciu pre Pravdu okomentoval politológ Ján Baránek.

Mnoho politikov sa vyjadrilo v zmysle, že ďalší na rade by mohol byť bývalý predseda vlády Robert Fico. Čo si myslíte o takejto komunikácii?

Určite to nie je správne. Je to nevhodné vytváranie atmosféry, ktorá budí nejaký typ očakávaní, a tým pádom aj nepriameho tlaku.

Snažia sa týmto spôsobom politici vytlĺcť z celej kauzy politické body?

Neviem presne, aký je hlavný dôvod. Môže to byť skôr nedbalosť alebo ľahkovážnosť. Alebo dokonca neprofesionalita.

Ak by predsa len táto kauza dodala stranám nejaké politické body, môžu im vydržať aj dlhší čas?

Na tom, že niekto niekoho dopredu obviňuje, sa nedajú získať politické body. Dá sa to až v prípade, že taká situácia naozaj nastane. Môžu to potom dať do roviny „padni komu padni“.

Padni komu padni je výraz, ktorý často používa Peter Pellegrini. V tomto duchu sa vyjadril aj v prípade zadržaných funkcionárov. Robert Fico, naopak, hovoril, že Tibor Gašpar bol dobrý policajný prezident, a že sa máme držať prezumpcie neviny. Znamená to definitívny rozkol medzi týmito dvoma stranami?

Nemyslím si to, pretože definitívny rozkol medzi Ficom a Pellegrinim nastal už oveľa skôr. Možno to len doteraz nebolo také viditeľné. V Smere Pellegriniho a jeho stúpencov volajú „zradcovia“. Neviem si ani dosť dobre predstaviť, ako by mohli v budúcnosti spolupracovať. Možno tak na odvolávaní vlády. Ale to je len prirodzené paralelné konanie dvoch opozičných strán. Takže nič viac ako takéto „povinné jazdy“ od nich nečakám.

Fico Matoviča nazval potkanom, ten mu to vrátil skorumpovaným bastardom. Čo si o takejto komunikácií dvoch predsedov strán môže myslieť bežný občan?

To nie je nič nové. Ani u Matoviča, ani u Fica. Zatýkaním a plošným testovaním sa situácia iba vyostrila. Vôbec ma to neprekvapuje.

Môže z takejto situácie nakoniec vyťažiť práve Pellegrini, ktorý bude pri oboch vyzerať ako stredový, umiernenejší a rozvážnejší?

Aj Peter Pellegrini sa skôr či neskôr bude musieť k situácii postaviť čelom. Nemôže mlčať donekonečna. Zatiaľ povedal iba to, že Gašpar opustil miesto policajného prezidenta vtedy, keď sa on stal premiérom. Jeho voliči budú však očakávať viac.

Fico sa k celej situácii vyjadril v zmysle, že neplánuje prijať žiadnu politickú zodpovednosť. Obhajoval sa mimo iného aj tým, že zadržaní funkcionári mohli protiprávnu činnosť vykonávať „vo svojom voľnom čase“, čo v podstate znamená za jeho chrbtom. Robí si takto Fico alibi do budúcnosti?

Fico sa snaží taktiež dopredu navodiť nejaký typ spoločenskej atmosféry. Nedá sa z toho úplne dedukovať, či sa cíti ohrozený väzobným stíhaním. Skôr si myslím, že je to posolstvo novinárom, pokiaľ by ho s danými skutkami chceli spájať. Zároveň tým naznačuje, že zadržaní sudcovia sa daných skutkov skutočne mohli dopustiť.

VIDEO: Policajná eskorta priviezla prvého z obvinených v kauze Očistec.