NÁZOR: Matovič má atómovú zbraň... a neváha ju použiť

Sme vo vojne s vírusom, povedal už dávnejšie Igor Matovič, tak to poňal po svojom. Ako nevojak postavil do čela Jaroslava Naďa, ktorého tiež minula základná či iná vojenská služba, potajme si „požičali“ od prezidentky armádu (len aby jej ju nezabudli vrátiť), od Číňanov nápad testovať každého, kto sa hýbe a od Donalda Trumpa ignorovať v prípade potreby každého, kto o koronavíruse naozaj niečo vie. Vyšlo z toho plošné testovanie a premiérov nadšený výrok, že máme atómovú zbraň proti vírusu. Počas tohto víkendu to ešte zdupľoval – máme zbrane až dve. Otázka je, pre koho sú určené a koľko škody narobia medzi civilným obyvateľstvom.

Kedysi bývalo dobrým zvykom, že takzvané silové rezorty sa nenechávali všetky v rukách jednej strany. Tak si to zrátajme dnes. Premiér (OĽaNO), minister vnútra (OĽaNO), minister obrany (OĽaNO), minister financií (OĽaNO)… A k tomu si pridajme pandemickú komisiu či krízový štáb, o ktorých premiér, keď prezentuje svoje nápady, rád hovorí „nikto nebol proti“. Nedomnievam sa, že premiér ide robiť štátny prevrat, ale už z tejto zostavy je jasné, že ak by vyskočil nejaký veľký problém, tak si to zlizne v prvom rade jedna partia (OĽaNO). A tak plošné testovanie muselo byť úspešné. Za každú cenu.

Po premrhanom lete prišla panika a účet za ničnerobenie. Pri akcii Spoločná zodpovednosť sme prišli len na to, čo sme vedeli na začiatku, len nás toto poučenie stálo 100+ miliónov eur.

Takže máme už dve zbrane – plošné testovanie (to je tá atómová) a vypnutie ekonomiky – lockdown (to je tá konvenčná). Nadšený premiér oznamuje, že každé kolo testovania znížilo počet nakazených o polovicu a tak jemne naznačil, že by sme sa v novembri mohli zísť opäť. Alebo ešte inak – chcete mať kiná, divadlá a reštaurácie? Tak vám vstrčíme paličku do nosa, každé dva-tri týždne, a potom si ich majte. Už vie, ako dať ľudí do laty.

Premiér a minister obrany, vyštudovaní v odbore epidemiológie prostredníctvom príbalových letákov, v tom majú jasno. Pandémiu sme spomalili celoplošným testovaním. Až na takú maličkosť. To, že naša predtým stúpajúca krivka ide dole, nám ešte oveľa skôr než premiér zvestovali analytici-matematici, ktorí sledujú vývoj nákazy a tí to už vtedy prisúdili reštrikčným oaptreniam, ktoré sa v októbri prijali. Atómová zbraň pomôže, ale hlavny účinok zatiaľ mala tá druhá. Navyše, ani s tými dátami to nebude celkom tak, ako si to premiér s ministrom obrany vo svojich hlavách odvodili. Kto sa chce hlbšie ponoriť do tohto problému, môže to skúsiť napríklad na Facebooku Richarda Kollára z bratislavského matfyzu.

Kto si chce s premiérom zafilozofovať o hrncoch, slížikovej polievke a ľuďoch, ktorí mu hádžu polená pod nohy, môže sa pozrieť sem.

Na začiatku pandémie bola rada testovať, testovať, testovať. A zavretie ekonomiky, ktoré zavrelo dvere aj koronavírusu. A krajina, ktorá nemala problémy s vírusom. Po premrhanom lete prišla panika a účet za ničnerobenie v podobe výrazného rastu nákazy. Pri akcii Spoločná zodpovednosť sme prišli len na to, čo sme vedeli na začiatku, len nás toto poučenie stálo 100+ miliónov eur.

Čo radili už skôr odborníci? Testovanie najviac ohrozených oblastí a v prípade potreby čiastočné či úplné zavretie ekonomiky (pribrzdenie mobility, ktorá napomáha šíreniu vírusu). Len to by nebolo také bombastické, ako pretestovanie všetkých – ale zase by nezostali nepríjemné otázky, prečo počas prípravy tajnej akcie Spoločná zodpovednosť, nechali jej protagonisti vírus na severe Slovenska vyčíňať a nezasiahli skôr.

Slovensko má za sebou druhé kolo plošného testovania na koronavírus a premiér naznačil, že nie je posledné. Nakoniec, ešte stále zostávajú milióny a milióny neminutých antigénnych testov. Tak možno ešte jedno, ešte v novembri…

Keď už bojujeme s vírusom, tak vojensky rázne. Ani premiér Matovič si neodpustil vojenský pozdrav, keď sa na jednej z tlačových besied salutovaním lúčil s generálom Danielom Zmekom.

V parlamente bolo veselo. Pani poslankyňa Romana Tabák tak zápolila so svojim rúškom, že nakoniec skončila až pod rečníckym pultom.

Opäť problémy v parlamente, tentoraz s certifikátmi. Viacerí členovia ĽSNS odmietli predložiť potvrdenie o negatívnom teste na koronavírus. Po výmene názorov medzi Marianom Kotlebom a Jurajom Šeligom ich podpredseda parlamentu vykázal zo sály.

Bývalé policajné špičky na čele s vtedajším policajným prezidentom Tiborom Gašparom podľa prokuratúry zosnovali zločineckú skupinu, ktorá ovplyvňovala trestné konania, delila si úplatky a sledovala ľudí. Zatkli ich pri akcii Očistec a časť nich poslal sudca pre prípravné konanie do väzby. Obhajca Ľubomír Hlbočan hovorí, čo si myslí o obvinení expolicajtov.

Čo na zatknutie Tibora Gašpara povedali expremiéri Peter Pellegrini a Robert Fico?

Americké prezidentské voľby vyhral Joe Biden (pravdepodobne), ale Donald Trump mu to chce ešte osladiť (určite) a jeho víťazstvo neuznáva. Dokonca sa ešte skôr sám vyhlásil za víťaza. Pozrite si debatu v relácii Ide o pravdu, ktorá bola nakrútená v čase, keď ešte nebolo jasné, kto zvíťazí, ale už jasne pomenovala niektoré aspekty amerického prezidentského súboja. Mária Hlucháňová mala dvoch hostí – Branislava Kováčika z UMB v Banskej Bystrici a komentátora denníka Pravda Andreja Matišáka.

Kto môže kontrolovať výsledok vášho covid testu? Kedy vás do priestorov predajne, reštaurácie či iného zariadenia musia a kedy nemusia pustiť? Máte právo sprevádzať dieťa do školy, aj keď ste neboli na testovaní? Ako je to s certifikátom a návštevou lekára? Môže vás zamestnávateľ vyhodiť, ak ste neboli na celoplošnom testovaní? V relácii Zuzany Hlavačkovej Ide o právo dpovedá Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH.

Vplývajú moje peniaze na to, na akej planéte žijeme? ESG fondy investujú len do firiem, ktoré podnikajú spoločensky zodpovedne. Práve toto kritérium je lákadlom generácie mileniálov a stáva sa z neho svetový megatrend. Čo teda sú ESG fondy? Oplatí sa do nich investovať? Sú úspešnejšie ako klasické fondy? V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze o tom hovorí Maroš Ovčarik zo spoločnosti Partners Investments.

Zo slávy sa nezbláznim, hovorí speváčka Emma Drobná, ktorá práve vydáva svoj druhý album.