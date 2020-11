Politológ: Matovič si neuvedomuje, že už nie je malý chlapec

Presne po dvoch mesiacoch prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Igor Matovič (OĽaNO) vystúpili pred verejnosťou. Témou boli výsledky prvého kola celoplošného testovania a druhý cyklus, ktorý práve v časti okresov prebieha. Naposledy mali spoločný výstup presne 4. septembra s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Ten je však v súčasnosti po ťažkej autohavárii v nemocnici.

Premiér považuje celoplošné testovanie za veľký úspech. „Maximálny počet ľudí, ktorí mohli prísť na testovanie, ak nerátame deti do desať rokov a dôchodcov nad 65 rokov, je zhruba 3,8 milióna. Máme v ruke atómovú zbraň na vírus, ktorú teraz musíme rozumne používať. Deväť z desiatich vedcov mi neverilo, že toto je cesta. Chcel som ich presvedčiť, a rovnako chcem teraz presvedčiť aj pani prezidentku,“ hrdil sa premiér. Počas prvého kola sa nechalo otestovať približne 3,6 milióna ľudí.

Podľa Matoviča médiá nafukujú rozpory, ktoré sú medzi hlavou štátu a premiérom. „Náš vzťah s pani prezidentkou považujem za konštruktívny,“ povedal. Prezidentka doplnila, že s Matovičom sú pravidelne v kontakte, a snažia sa svoje nezhody vždy okamžite riešiť. „Obaja si veľmi dobre uvedomujeme svoju povinnosť konštruktívne komunikovať v prospech krajiny,“ vyhlásila Čaputová.

Prezidentka nie je manželka

Matovič naznačuje, že jeho nezhody s prezidentkou nie sú len výsledkom rozdielnych názorov, ale aj prirodzených rodových rozdielností. „Dúfam, že to nikto nezoberie sexisticky, ale myslím si, že aj v každej rodine je žena skôr pilierom opatrnosti a muž pilierom odvahy,“ vysvetľoval premiér. Dotýkal sa tak upozornenia Čaputovej z minulého piatka, že celoplošné testovanie nie je dostatočne pripravené. Prezidentka toto vyjadrenie komentovala slovami, že považovala za potrebné vyzvať na prehodnotenie sankcií pre tých, ktorí sa nezúčastnia na celoplošnom testovaní z dôvodu, že v danom čase nebol pripravený dostatok zdravotníckeho personálu. „Kľudne to zoberiem tak, že je to z mojej strany ženský a starostlivý prístup. Vždy budem hlasom ľudí, ktorým by hrozila neférovosť alebo krivda,“ reagovala prezidentka.

Tému rodových stereotypov vnášal premiér aj do otázky, či sa plánuje s prezidentkou Čaputovou stretávať pravidelnejšie. „Osobne nemám rád predpísané akty v živote. Ani kyticu manželke nenosím vtedy, keď je to predpísané, ale vtedy, keď ju uvidím krásnu. A to bez ohľadu na to, či je to naplánované, alebo nie. A takisto je to aj medzi mnou a pani prezidentkou,“ pokračoval Matovič.

Odborníčka na rodovú rovnosť Magdaléna Piscová zo Slovenskej akadémie vied považuje premiérove vyjadrenia za nevhodné. „Vnášať takýto osobný rozmer do vecí, ktoré sa týkajú celej krajiny, je veľmi problematické. Porovnávať premiérov manželský život s oficiálnymi stretnutiami s hlavou štátu je nenáležité a osobne s tým vôbec nesúhlasím,“ povedala pre Pravdu Piscová. Je to podľa nej možné iba v rámci neformálneho rozhovoru, nie na oficiálnom fóre, akým je tlačová konferencia. „Je to o to horšie, že prezidentka bola hostiteľkou pána premiéra. Je to povzbudzovanie stereotypov o mužoch a ženách, ktoré by na takom stretnutí nemali mať miesto,“ myslí si Piscová.

Konfliktom ešte neodzvonilo

Podobne vidí situáciu aj politológ Jozef Lenč. Matovičova reakcia podľa neho poukazuje na jeho mentálne nastavenie. „Je to istým spôsobom stereotypné zmýšľanie. Možno je to preto, že premiér Matovič v takomto svete vyrastal, a tak si tieto myšlienky osvojil,“ upozorňuje Lenč. Dodáva, že Matovičovo vyjadrovanie hovorí viac o jeho svete než o nastavení slovenskej politiky.

„Mnohí prirovnávajú Igora Matoviča k Donaldovi Trumpovi, najmä čo sa týka vyjadrovania. Premiér sa nespráva ako politik, ktorý si uvedomuje, že už nie je malý chlapec, a svet sa od jeho mladosti už niekde pohol. Veci, ktoré sa ešte nedávno tolerovali, v súčasnosti už nie sú dobré ani ako vtip, ani ako prirovnanie,“ myslí si Lenč.

Premiérove vyjadrenia môžu podľa neho potom citlivo vnímať aj bežní obyvatelia. „Ak je človek na taký slovník zvyknutý, môže si povedať, že premiér je ako on. Ak je takto nastavená väčšinová spoločnosť, môže to Matovičovi dokonca prinášať politické body. Pre tých ostatných, ktorí si myslia, že sa svet už posunul niekde inde, je to potvrdenie, že premiér nedôstojne reprezentuje svoj úrad, prípadne že sa doň vôbec nehodí,“ upozorňuje Lenč.

Politóg taktiež upozorňuje, že spoločné vystúpenie prezidentky a premiéra nemusí zďaleka znamenať koniec ich názorových sporov. „Igor Matovič nezabúda. Najmä keď mu niekto stúpne na otlak. Najlepšie to ilustruje jeho vzťah s predsedom koaličnej SaS Richardom Sulíkom. Nevidím zatiaľ dôvod očakávať, že by to mohlo znamenať koniec akýchkoľvek konfliktov s prezidentkou,“ uzatvára Lenč.