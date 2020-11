Hviezdoslavov, Šamorín. Ako sa testuje na zeleno-červenej hranici?

Starosta Hviezdoslavova Marek Lackovič sa obával, že kapacita testovania bude extrémne vyťažená. „Čakali sme obrovský nával už v prvej rannej vlne, našťastie sa nepotvrdil,“ hovorí. Náklady na prvé kolo sa pohybujú okolo troch až štyroch tisíc.

„Obe kolá vyjdú hlboko pod 10 tisíc eur,“ dodáva Lackovič. Ľudí testujú štyri tímy na dvoch odberných miestach neďaleko seba. Všetko prebieha vonku, od registrácie, cez výter až po čakanie na výsledok.

Podobne hodnotí testovanie aj šamorínsky primátor Csaba Orosz. „V porovnaní s minulým víkendom je to omnoho lepšie. V radoch stojí menej ľudí, posilnené sú aj odberové miesta o ďalšie odberné tímy.“ Zdravotnícky personál robí výtery dokonca rýchlejšie, ako ich dokážu spracovať. Ľudia si podľa neho uvedomili, že na testovanie majú k dispozícii dva dni a nie je sa kam ponáhľať. „Minulú sobotu sa niekde stálo aj 3–4 hodiny,“ približuje Orosz.

Dnes čaká pred odbernými miestami asi štvrtina z vtedajšieho počtu. V Šamoríne testujú na deviatich miestach. Koľkí ľudia mimo dunajskostredského okresu si do Šamorína prichádza po modrý certifikát, je podľa primátora ťažké určiť. Ani tu ľudí nedelia podľa toho, z akého okresu prichádzajú.

„Nie je to podložené zákonne a ani by som nechcel, aby sa vytvorili nejaké konflikty medzi ľuďmi,“ hovorí.

V Šamoríne je podľa neho veľmi veľa ľudí, ktorí tu nie sú prihlásení na pobyt, takže ani na základe občianskeho preukazu by sa to nedalo zistiť. Po meste sú jednoznačne vidieť evidenčné značky z iných okresov, hlavne z Bratislavy. Aj tunajší magistrát apeloval na to, aby v sobotu do 16-tej hodiny popoludní prišli ľudia s trvalým či prechodným pobytom v Šamoríne, neskôr môže prísť ktokoľvek.