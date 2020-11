Najzamorenejšia obec? Smutný rekord v obci Čirč zopakovať nechcú

Odhalili 81 pozitívnych výsledkov zo 715 ľudí, čo predstavovalo 11,3 percenta. Obyvatelia obce pri poľsko-slovenských hraniciach z toho neboli nadšení a príjemný im nebol ani záujem médií.

„Dcéra so zaťom ráno videla nejaké fotoaparáty a kamery, tak sa radšej otočila späť a počká, kým to čudo prejde. Ani ja sa nechcem fotiť, iba odzadu môžete,“ povedala nahnevaná žena, ktorá čakala na testovanie. Pred ňou stáli iba dvaja záujemcovia a ďalší prichádzali k miestnemu amfiteátru, kde bolo odberové miesto, priebežne.

Starosta obce Michal Didik bol po sobotnom dopoludňajšom testovaní spokojný.

„Chvalabohu, čísla sú iné, lepšie, ako pred týždňom. Máme zatiaľ 4 pozitívne prípady a testovať sa do 12.hodiny bolo 204 ľudí. Tento týždeň budeme mať menej testovaných, pretože z tých minulotýždňových sú doma všetci pozitívni, ako aj ich rodiny. Zároveň počas týždňa boli testovaní PCR testami učitelia zo školy. Našťastie všetci negatívne,“ teší sa starosta Didik. Ľudia sú podľa neho disciplinovaní a pokojná atmosféra je aj v miestnej osady, kde pred týždňom bolo zachytených 27 pozitívnych. Dúfa, že teraz bude obec ukážková a po skončení testovania bude výsledok lepší, ako minulú sobotu a nedeľu.

„Pokojne sa otestujte, ale nepokazte nám štatistiku,“ s úsmevom odpovedal na otázku autora článku, či sa môže otestovať, pretože navštívil „červený“ okres.

Testovanie išlo v obci Čirč rýchlo. Zápis a samotný výter prebehol v priebehu desiatich minút. Potom sa už len čakalo na výsledky, čo zdravotníci urýchliť nevedia. Medzitým sa obyvatelia medzi sebou rozprávali o testovaní, nákupoch, vtipkovali, kto z nich nepôjde najbližší do práce.

„Prišli sme sa otestovať, predsa len v našej obci sme nemali dobré čísla minulý týždeň. My nemáme žiadne príznaky, ale čert nikdy nespí. Myslím, že v takom prípade, aký bol u nás, má testovanie, aj opakované, zmysel,“ zhodol sa manželský pár.

Výsledky boli známe za necelú polhodinu, a tak testovanie trvalo necelých 40 minút.

Obec Čirč navštívil aj europoslanec Peter Pollák, ktorý sa v sobotu bol pozrieť aj v Žehre, Jarovniciach, Sabinove a namierené mal ešte do Starej Ľubovne.

„V Žehre som bol pri otvorení, tam som sa aj dal otestovať. Ľudia chodia pokojne do lokalít, kde sú odberné miesta. Starostovia mi povedali, že tí, ktorí mali pred týždňom pozitívne testy, prísne dodržiavajú karanténu. Je to už úplne iné, ako to bolo na jar, keď sme mali málo informácií o chorobe, ako aj neveľa skúsenosti, teraz sa aj v osadách cítia ľudia slobodnejšie a voľnejšie,“ poznamenal Pollák. Zatváranie rómskych osád, podobne, ako to bolo na jar, nie je podľa neho aktuálne.

„Nemáme dôvody zatvárať nejakú lokalitu. Ak by sa to však nekontrolovateľne šírilo, tak môže nastať takáto situácia, ale snažíme sa pandémiu mať pod kontrolou,“ doplnil Pollák.