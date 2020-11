Sociológ Vašečka: Krajniak v uniforme? Vie, čo robí

Už pred týždňom, pri hodnotení prvého dňa prvého celoplošného testovania minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa vo vojenskom oblečení vynímal pri premiérovi či ministrovi obrany, ktorí boli v civilnom oblečení.

Krajniak výrazne militantným slovníkom vyzýval občanov Slovenska, aby boli hrdí na úspech plošného testovania. „To, čoho sme svedkami, je druhé Slovenské národné povstanie,“ vyhlásil Krajniak. „Od roku 1944 sme nečelili takému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my,“ pokračoval. „Vymažme zo svojho slovníka konečne výraz malý slovenský národ. Stali sme sa národom veľkým a silným, ktorý budí rešpekt ostatných národov vo svete,“ zdôraznil minister.

Cieľ: volič extrémistov

Podľa sociológa Michala Vašečku nie je militantno-nacionalistická rétorika ministra za Sme rodina až taká prekvapujúca. „Viacerí ľudia sa mu smejú alebo mu vôbec nerozumejú. Keďže ho poznám aj osobne, myslím si, že jeho správanie je autentické. Má v sebe prirodzený militarizmus, v pozícii člena armády sa vidí, možno by veľmi rád bol aj minister obrany. Je veľkým fanúšikom povstaleckých generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. Podľa mňa je to z jeho strany konzistentná sebaprezentácia,“ myslí si Vašečka, pričom zdôrazňuje, že Krajniak veľmi dobre vie, koho svojím správaním oslovuje.

„Sú to voliči, ktorí sú prirodzene autoritárski a majú v sebe nejakú formu militarizmu. Čiastočne oslovuje aj voličov napríklad extrémistu Mariana Kotlebu. Určite nikoho zo Sme rodina neurazím, ak poviem, že sa táto strana aj v medzinárodnom meradle radí ku krajnej pravici. Je to tá časť spektra, s ktorým tzv. politický mainstream, hlavný prúd, nie je ochotný príliš spolupracovať,“ myslí si Vašečka. Dodáva, že niektorí ľudia by možno prechod Kotlebových voličov ku Sme rodina privítali, keďže by to mohlo znamenať marginalizáciu tejto strany.

Krajniak nie je jediný, ktorý v súvislosti s pandémiou používa značne militantnú rétoriku. V slovníku rôznych vysokých slovenských politikov vrátane predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) či ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) sa udomácnili slovné spojenia ako prvá línia, zbrane proti covidu či najväčšia kríza od druhej svetovej vojny. Porovnanie celoplošného testovania s SNP pritom ako prvý použil práve Krajčí.

Podľa Vašečku je používanie takýchto výrazov v krízovej situácii pochopiteľné „V momente, keď tieto slová používate, dodávate situácii vážnosť vojnového stavu, teda niečoho mimoriadneho. Zároveň to môže potom ospravedlňovať rôzne kroky, ktoré sú na hrane alebo za hranou toho, čo je za normálnych okolností prijateľné,“ myslí si sociológ.

K migračným kvótam

Vašečka dodáva, že Krajniakovo povzbudzovanie, aby sa Slováci cítili ako hrdý národ, súvisí najmä s historickými súvislosťami a s hlboko zakorenenými národnými komplexmi. „Veľká časť populácie to naozaj vidí tak, že sme dokázali niečo výnimočné, boli sme prví, všade sa o nás hovorí. Ľudia majú v pamäti, že sa o nás nikdy nehovorilo, že mnohí ani nevedia, že existujeme. Nadbiehanie tomuto pocitu nie je ničím výnimočné,“ vysvetľuje. Nepríjemné to podľa neho začína byť až vtedy, keď niekto svoj národ nadraďuje nad ostatné. „To Krajniak neurobil až s takou intenzitou, hoci istý prirodzený etnocentrizmus z jeho vystupovania cítiť bol. Ten je však prirodzený, a je čiastočne v každom z nás,“ myslí si sociológ.

Krajniakove pohnútky smerom k nacionalistic­kejšiemu slovníku sa prejavili aj v statuse na sociálnej sieti, kde komentoval teroristický útok vo Viedni. „Držím palce Rakúsku. Žiadne kvóty na ilegálnych migrantov na Slovensku. To je poučenie, ktoré by sme si mali stále brať k srdcu,“ napísal.

Podľa Vašečku je aj tento výrok dôkazom, že Krajniak sa drží svojich názorov. „Na téme migračných kvót na Slovensku nie je dohoda. Z Krajniakovej strany ide teda o určité zahmlievanie. Je však pravda, a o tom sa nedá polemizovať, že keď do krajiny nepustíte žiadnych ľudí zvonku, tak problém jednoducho nebude. Je to jednoduchá úvaha, ale v súčasnom svete je to veľmi ťažko splniteľné. Automaticky spájať tému kvót s teroristickým útokom je zjednodušovanie veľmi zložitého príbehu. Je to návrat do minulosti, keďže migračné kvóty celá V4 dlhodobo odmieta,“ pripomína Vašečka.