ONLINE: USA bojujú už s treťou vlnou pandémie

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Poľsko PL Ukrajina UA Nemecko DE Česká republika CZ Maďarsko HU Rakúsko AT Slovensko SK Írsko IE Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 142 969 20 572 1 192 013 49 044 1 185 68 013 429 329 190 24 785 546 425 7 872 1 841 37 831 696 245 015 9 397 460 331 8 450 177 43 638 733 241 802 14 026 672 507 11 505 2 904 83 879 886 166 841 3 608 414 828 4 858 1 206 10 716 107 82 108 4 673 109 616 2 438 417 9 651 511 60 023 5 933 153 153 1 411 459 9 024 750 55 663 1 828 75 495 351 229 5 460 592 40 083 539 65 394 1 947 39 4 957 360 Krajina Veľká Británia GB Česká republika CZ Slovensko SK Poľsko PL Maďarsko HU Írsko IE Rakúsko AT Ukrajina UA Nemecko DE Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 1 680,5 30,2 1 752,6 72,1 1,7 68 013 429 1 556,9 33,7 3 871,1 45,3 11,3 10 716 107 1 019,4 33,5 1 382,5 6,4 4,2 5 460 592 870,1 65,5 1 444,4 20,8 4,9 37 831 696 850,7 48,4 1 135,7 25,3 4,3 9 651 511 808,6 10,9 1 319,1 39,3 0,8 4 957 360 665,1 65,7 1 697,0 15,6 5,1 9 024 750 561,5 21,5 1 054,9 19,4 0,4 43 638 733 288,3 16,7 801,8 13,7 3,5 83 879 886 zdroj: disease.sh

6:00 Spojené štáty v nedeľu ako prvý štát na svete prekonali hranicu desiatich miliónov pozitívnych testov na koronavírus od začiatku pandémie. S odkazom na svoje štatistiky o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej krajina teraz bojuje už s treťou vlnou šírenia nákazy. Spojené štáty prekonali desaťmiliónovou métu v rovnaký deň, keď celkový počet pozitívnych testov na koronavírus v celosvetovom meradle prevýšil 50 miliónov.

USA teraz registrujú najvyššie priemerné denné prírastky od tohtoročnej jari, keď sa objavil prvý výskyt nákazy v štáte Washington. Len za posledných desať dní ohlásili približne milión prípadov, v sobotu pritom zaznamenali podľa údajov Reuters 131 420 nových nálezov na koronavírus, čo je najvyšší jednodňový údaj, aký kedy zaznamenala akákoľvek krajina na svete. Métu 100 000 potvrdených infekcií za deň presiahli za posledný týždeň štyrikrát.

S COVIDOM-19 zomrelo v USA už viac ako 237 000 ľudí. Každý 11. človek, ktorý na svete v súčasnosti zomrie v dôsledku nákazy koronavírusom, pochádza podľa Reuters zo Spojených štátov. Denné počty úmrtí sa v krajine držia už päť dní nad hranicou tisíc ľudí, pričom odborníci varujú, že v najbližších týždňoch ešte porastú vzhľadom k veľkému množstvu novo odhaľovaných nákaz.

Joe Biden, ktorý sa podľa amerických médií stane od januára novým amerických prezidentom, označil boj s pandémiou vo víkendovom prejave za jednu z hlavných priorít svojej budúcej administratívy. Už dnes plánuje začať činnosť 12-členného krízového štábu, ktorý by mal do januára prísť so stratégiou jeho vlády pre boj s nákazou.

Najväčšie počty nových prípadov na počet obyvateľov teraz registruje stredozápad USA, predovšetkým Severná a Južná Dakota, Wisconsin, Iowa a Nebraska. Ohniskom ďalšej vlny pandémie sa stáva tiež stať Illinois. V absolútnych číslach zaznamenal najvyšší celkový počet pozitívnych testov Texas, ktorý cez víkend prekonal hranicu jedného milióna nálezov na SARs-CoV-2. Juh USA celkovo registruje 43 percent všetkých pozitívnych testov na koronavírus v krajine. Podľa dát organizácie The COVID Tracking Project v USA priemerne vyšlo za posledných sedem dní pozitívnych 6,22 percenta zo všetkých vykonaných testov, ide o drobný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.