Vačok v Ide o pravdu o kauze Očistec: Je málo pravdepodobné, že politici o ničom nevedeli

VIDEO: Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Máriou Hlucháňovou a Petrom Vačokom.

Sledovanie, odpočúvanie, lustrovanie v policajných databázach či zneužívanie daňových informácií. To všetko mali obvinení policajti robiť podľa pokynov nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Skupina mala tiež ignorovať daňové a iné trestné činy vybraných osôb, či sledovať politických protivníkov. „Ak tak konali, tak každý z nich mal z toho zisk,“ poznamenal v relácii Ide o pravdu advokát a bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok. Vinu kladie na plecia politikov, ktorí sú podľa neho zodpovední za to, kto stojí na čele polície.

Problémom je podľa advokáta Vačoka veľký politický vplyv na vyšetrovacie orgány, na prokuratúru a iné bezpečnostné zložky štátu. Východiskom je úprava zákonov a nominácie odborníkov so silným morálnym kreditom. „Garantovať to majú politici, to je ich zodpovednosť,“ dodal advokát. Zdá sa mu málo pravdepodobné, že bývalá politická garnitúra o činnosti obvinených policajtov nevedela. „A ak o tom nevedeli, je to z ich strany vážne pochybenie,“ zopakoval v relácii Ide o pravdu Vačok.