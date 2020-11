Politici majú výnimku na karanténu

Osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s nakazeným, má ísť na desať dní do izolácie a po piatich dňoch podstúpiť PCR test. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) ukončili karanténu v deň, keď sa dozvedeli výsledok. Podľa Úradu verejného zdravotníctva majú politici výnimku.

Premiér sa ku kontaktu s nakazeným na koronavírus priznal v stredu 4. novembra. „Nuž, pravidlá musia platiť pre každého rovnako. Keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným, hlásim odchod do domácej karantény. Koniec hlásenia a držte sa,“ uviedol Matovič.

V stredu v noci kontakt s pozitívnym potvrdil aj Naď. „Tak už prišiel čas aj na mňa. Vzhľadom k môjmu priamemu kontaktu s pozitívne testovanou osobou ostávam v domácej karanténe,“ priblížil minister.

V piatok 6. novembra obaja podstúpili PCR test, ktorý bol negatívny. Ešte v ten deň mal premiér tlačovú konferenciu s ministrom zdravotníctva Markom Krajčím (OĽaNO). „Negatívny a pozitívne naladený,“ skonštatoval na sociálnej sieti premiér.

Usmernenie hlavného hygienika z 30. októbra spresňuje postup osoby, ktorá bola v kontakte s nakazeným. Jej povinnosťou je dodržiavanie 10–dňovej karantény. Počas nej má sledovať svoj zdravotný stav, príznaky a merať si teplotu. Dôležité je tiež dodržiavať zvýšenú hygienu a dezinfekciu rúk. Ak sa objavia príznaky, potrebné je zavolať svojmu lekárovi. Po piatich dňoch od kontaktu s nakazeným sa má osoba v karanténe podrobiť PCR testu. Ak je výsledok testu pozitívny, bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámi svojmu všeobecnému lekárovi.

„Ak je výsledok PCR testu negatívny, pokračuje v izolácii v domácom prostredí v úhrnnej dĺžke minimálne 10 dní a následne sa prihlási svojmu ošetrujúcemu lekárovi na jej ukončenie,“ uvádza sa v usmernení. Ak sa kontakt nepodrobí testu, jeho izolácia sa končí po desiatom dni, v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných troch dňoch. Inak sa musí podrobiť PCR testu.

„V mojom prípade to bola preventívna karanténa, lebo ja som bol v nedeľu s človekom, ktorý bol v dostatočnej vzdialenosti, obaja sme mali na tvári rúška. Bolo to definované ako bezpečný kontakt. Napriek tomu mi bolo odporúčané vzhľadom na to, že som bol s pani prezidentkou, členmi vlády aj ostatnými ľuďmi, aby som išiel na šiesty deň od tej nedele na PCR test, ktorý som absolvoval a som negatívny,“ vysvetľoval svoju kratšiu karanténu premiér na piatkovej tlačovke.

Na pracovníkov orgánov štátnej správy a samosprávy sa vzťahuje výnimka uvedená v usmernení hlavného hygienika.

„Podľa nich pri chránenom kontakte týchto pracovníkov s osobou pozitívne testovanou na COVID–19 nie je potrebná domáca izolácia a vyradenie z pracovnej činnosti, ak človek nemá príznaky respiračného ochorenia. Izolácia je v tomto prípade dobrovoľná,“ objasnil situáciu hovorca Úradu verejného zdravotníctva Marek Eliáš.

Premiér ani minister Naď navyše neboli podľa neho označení ako úzke kontakty osoby pozitívne testovanej na COVID–19. „Nebola im teda zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva nariadená karanténa,“ uzavrel Eliáš.