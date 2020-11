Po veľkom testovaní. Vojaci nahadzujú dáta, hygienikom práce neubúda

Výsledky celoplošného testovania nahadzujú vojaci do informačného systému hygienikov. "Doručili nám hárky z odberových miest. My sme to však nespracovávali, všetko prebieha pod záštitou ministerstva obrany," objasňuje regionálna hygienička Andrea Ondrušová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch. Výsledky zapisujú do systému traja vojaci.