Kollár v novom videu ďakuje záchranárom

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa po ťažkej autonehode z 24. októbra zotavuje v nemocnici na bratislavských Kramároch. Utrpel vážne poranenie druhého krčného stavca. Po prvýkrát od nehody sa občanom prihovoril vo videu na sociálnej sieti 4. novembra, pri čom ďakoval personálu nemocnice, šoférovi, osobnému ochrancovi, ale aj dvom záchranárom, ktorí mu okamžitre po nehode pomohli.

V utorok nahral Boris Kollár aj ďalšie video, kde tímto záchranárom ďakuje osobne. „Chcem poďakovať Ivanovi Lehotskému a jeho pani manželke. Mám skalopevné presvedčenie, že rovnako ako Ivan by sa zachovala väčšina nášho národa. Najmä keď uvážim, aké ťažké časy sú,“ hovorí vo videu Kollár ležiac na posteli so zafixovaným krkom a chrbticou.

Kollár počas nehody sedel v aute aj s umeleckou vizážistkou Miroslavou Fabušovou, pri čom v tej dobe platil zákaz vychádzania. Kollár už v prvom videu vysvetľoval, prečo tento zákaz porušil. Údajne sa po Fabušovú zastavil preto, aby ju odviezol kúpiť lieky. „Následne sme mali haváriu. Išli sme na zelenú, no vbehli nám do cesty. Nebola to teda naša chyba,“ vysvetľuje Kollár.