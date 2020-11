ONLINE: Brusel chystá zbrane proti pandémii

Vybrané krajiny Pozrite si, ako sú na tom okolité krajiny celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Veľká Británia GB Poľsko PL Ukrajina UA Nemecko DE Česká republika CZ Maďarsko HU Rakúsko AT Slovensko SK Írsko IE Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 1 184 005 20 412 1 233 775 49 770 1 268 68 015 374 354 556 25 454 593 592 8 375 1 898 37 831 471 255 784 10 179 479 197 8 756 177 43 637 305 252 580 16 668 705 640 11 860 3 005 83 881 346 147 084 9 005 429 880 5 323 1 206 10 716 215 88 737 4 140 118 918 2 596 461 9 651 378 64 704 6 120 164 866 1 499 495 9 025 030 55 015 1 051 77 123 390 119 5 460 606 40 562 230 65 889 1 963 40 4 957 661 Krajina Veľká Británia GB Česká republika CZ Slovensko SK Poľsko PL Maďarsko HU Írsko IE Rakúsko AT Ukrajina UA Nemecko DE Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 1 740,8 30,0 1 814,0 73,2 1,9 68 015 374 1 372,5 84,0 4 011,5 49,7 11,3 10 716 215 1 007,5 19,2 1 412,4 7,1 2,2 5 460 606 937,2 67,3 1 569,0 22,1 5,0 37 831 471 919,4 42,9 1 232,1 26,9 4,8 9 651 378 818,2 4,6 1 329,0 39,6 0,8 4 957 661 716,9 67,8 1 826,8 16,6 5,5 9 025 030 586,2 23,3 1 098,1 20,1 0,4 43 637 305 301,1 19,9 841,2 14,1 3,6 83 881 346 zdroj: disease.sh

6:28 V Británii zaznamenali pokles v oblasti základných zručností a vedomostí u detí, ktoré boli najviac postihnuté zatvorením škôl a obmedzeniami počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnil britský Úrad pre štandardy vzdelávania, starostlivosti a zručnosti detí (Ofsted).

6:15 Vláda na svojom stredajšom rokovaní rozhoduje o predĺžení núdzového stavu, ktorý na Slovensku trvá od 1. októbra z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Ústredný krízový štáb odporučil vláde, aby sa predĺžil o 90 dní.

Ak by tak vláda neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní. V čase núdzového stavu môže štát v zmysle zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt.

Jedným z avizovaných bodov má byť aj zákaz vychádzania, ktorý by mal platiť po novom od 23.00 do 5.00 h, s výnimkami dochádzania do práce, k lekárovi či na zabezpečenie základných životných potrieb. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok. Aktuálne platí zákaz vychádzania do 14. novembra. (tas­r)

6:00 Talianski vedci budú skúmať, či liek používaný ako prevencia proti rednutiu kostného tkaniva u starších žien môže pomôcť zmierniť príznaky ochorenia Covid-19. Klinické testy lieku raloxifen schválil taliansky úrad pre kontrolu liečiv a zdravotníci ho na skúšku podávajú prvej päťstovke pacientov nakazených koronavírusom. (Viac tu)

6:00 Brusel chce v boji proti koronavírusu okrem iného posilniť úlohu Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) či Európskej liekovej agentúry (EMA). Komisia sa dlhodobo usiluje o zlepšenie celoeurópskej koordinácie boja proti šíreniu koronavírusu, s ktorého druhou vlnou sa teraz väčšina členských štátov stretáva. Únijné krajiny sa už v októbri dohodli na spoločnom hodnotení rizikových oblastí a teraz rokujú o vzájomnom uznávaní testov a používaní rýchlotestov.

Medzi návrhmi má byť vytvorenie celoeurópskeho monitorovacieho systému, ktorý by malo mať na starosti ECDC. Stredisko by malo získať lepší a efektívnejší prístup k zdravotníckym dátam z členských krajín. Komisia chce posilniť aj úlohu EMA, ktorá by mala napríklad účinnejšie zabezpečovať dostatok kľúčových liekov v únijných krajinách.

Komisia by mala takisto podpísať zmluvu na dodávku až 300 miliónov dávok vakcíny od firiem BioNTech a Pfizer. Podľa šéfky EK Ursula von der Leyenovej sa vakcína javí zatiaľ ako najnádejnejšia zo všetkých očkovacích látok, o ktorých nákupoch zatiaľ komisia rokovala. Dohody doposiaľ uzavrela s tromi výrobcami, s ďalšími dvoma jedná. Ak sa podarí doviesť všetky rokovania do úspešného konca, mohla by EK medzi členské krajiny rozdeliť viac ako jednu miliardu očkovacích dávok.