Slovensko vykoná kroky k účasti na konaní v prípade smrti Jozefa Chovanca

„Prioritou SR by malo byť objasnenie prípadu a vyvodenie eventuálnej zodpovednosti za smrť Chovanca,“ ozrejmuje rezort spravodlivosti. Ďalej uvádza, že zo strany SR už boli využité viaceré možnosti intervencie. Či už na úrovni zastupiteľského úradu SR v Bruseli, konzulov, ako aj osobných konzultácií na úrovni ministrov spravodlivosti a ministrov zahraničných vecí SR a Belgicka.

Jednou z možností je podľa ministerstva možnosť vstupu SR do konania v postavení poškodenej strany „čo by SR umožnilo prostredníctvom právneho zástupcu požiadať v belgickom trestnom konaní o vykonanie doplňujúcich úkonov“.

V prípade, že zapojenie SR do konania nebude možné, navrhuje rezort prijať iné opatrenia, ktoré umožnia riadne objasnenie prípadu „Medzi takéto opatrenia môže patriť napríklad finančná pomoc pani Chovancovej s cieľom zabezpečenia prekladu súdneho spisu do slovenského jazyka, čo by umožnilo slovenským znalcom vyhotovenie znaleckého posudku na účely trestného konania vedeného v Belgickom kráľovstve,“ dodalo ministerstvo.

Kolíková priblížila, že Slovensko teraz musí uzatvoriť právne služby, aby sa SR stala účastníkom konania. „Prirodzene sa núka, že by to bola právna kancelária, ktorá už dnes zastupuje rodinu pána Chovanca,“ podotkla. Ministerstvo si zisťovalo o nej viac informácií. „Je to kancelária, ktorá je veľmi kvalitná v tom, že je to oblasť, v ktorej sa dobre vyzná,“ hovorí Kolíková. Pripomenula, že ani po dvoch rokoch nie je jasne vysvetlené, za akých okolností Chovanec zomrel.

„Chceme dôsledne dbať o to, aby bolo riadne vyšetrené, čo bolo dôvodom smrti pána Chovanca. Vnímame, že je to výnimočná situácia, je tu vážne podozrenie, že pochybením silových zložiek iného štátu zomrel náš občan, a po dvoch rokoch ešte stále nie sú zrejmé výsledky vyšetrovania a nie je jasne oficiálne vysvetlené, prečo vlastne zomrel,“ dodala šéfka rezortu spravodlivosti.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) uviedol, že Slovensko a diplomacia urobili 28 konkrétnych krokov v prípade vraždy. „Budeme vyvíjať maximálny tlak na belgickú stranu v rámci možností, ktoré máme, lebo vyšetrovanie je v rukách belgických orgánov, tak aby sme napomohli tomu, aby sa vyšetrovanie pohlo z miesta,“ hovorí Korčok. Dodal, že tento krok je dôkazom toho, že SR nevynecháva žiaden ani teoretický krok.

Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.

Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca počas 16 minút.