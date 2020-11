Kaliňák: Vzťah Gašpara s Bödörom som nepovažoval za dôležitú tému

Ako sa pozeráte na to, že ľudia, s ktorými ste ako minister vnútra spolupracovali – celá bývalá policajná špička – sú teraz vo väzbe?

Samozrejme, pozerá sa mi na to veľmi zle a príde mi tých ľudí naozaj mimoriadne ľúto, pretože viem, čo za tie roky pre túto krajinu urobili a aké výsledky sa im podarilo dosiahnuť. Nie sú to maličkosti, nad ktorými sa dá mávnuť rukou. Keď sme nastupovali na ministerstvo vnútra, na našich cestách priemerne zomieralo 600 ľudí. Po zásadnej reforme dopravnej bezpečnosti za držíme priemerne na úrovni 250. Ročne sa tak zachránilo 350 životov vďaka tomu, že niekto na tom tvrdo pracoval. Rovnako platí, že o dve tretiny klesla násilná kriminalita. Boli rozložené všetky zásadné zločinecké skupiny – piťovci, takáčovci, sýkorovci. Cez daňovú kobru sme do štátneho rozpočtu priviedli tri miliardy eur navyše. To sú všetky výsledky, o ktoré sa zaslúžili aj ľudia, na ktorých dnes všetci pľujú. V priebehu takejto mediálnej operácie sa za sekundu zabudlo, že vôbec niekedy niečo urobili a stali sa z nich najväčší zločinci na svete. To mi je naozaj ľúto, pretože to je nielen neférové, ale je to použitie zbraní, pri ktorom platí: akou zbraňou zachádzať, takou schádzať. Je to na politickú objednávku. Veď sme všetci po prevzatí moci novou vládou počuli, kto všetko má byť vlastne popravený – od politikov až po jednotlivých policajných funkcionárov. Pri tom, ako sa tejto vláde dramaticky nedarí, nedodržuje sľuby a všetky veci, ktoré považovala za základ, ako transparentnosť obstarávania a efektivita, dnes nezáleží. Na testoch sa ukradlo 10 miliónov, ale nikomu to neprekáža, lebo jediný problém je Smer a ľudia, ktorí za Smeru slúžili.

Čo nasvedčuje tomu, že toto trestné stíhanie je vedené na politickú objednávku?

Svedčí o tom veľa faktorov. Novinár dal v deň zatýkania skoro ráno status, že si ide po prezidenta Policajného zboru. Jeho kolegyňa napíše, že je to dejinná udalosť, akoby to bolo porovnateľné so založením Československa alebo samostatného Slovenska. To je neuveriteľné zneužitie moci. Mrzí ma, že ani stanovisko polície nekorešponduje s pravdou. O politickej objednávke svedčí aj vyhlásenie premiéra Igora Matoviča, ktorý povedal: Fico, Pellegrini, Kaliňák nech len sedia doma a čakajú, kedy príde NAKA. Ešte nemajú skutok a už majú páchateľa.

Takže čakáte, kedy si po vás príde NAKA?

Klopú mi na dvere už 20 rokov a pravidelne chodím na výsluchy. Ale možno teraz zaklope tak, že už viac klopať nebude. To je ale osud politika. Každá politická kauza sa však v jednej chvíli vráti naspäť. Už v roku 2004 sa ma novinári pýtali na peniaze na mojom účte. Už vtedy som zverejnil všetky svoje účty, pretože aj polícia sa mi v nich prehrabávala, ako opozíciu nás permanentne sledovali.

VIDEO: Kaliňák: Vyšetrujme aj Gašpara, ale bez nánosu politiky.

Vráťme sa ku kauze Očistec, kde sa o niečom podobnom hovorí práve vo vzťahu k Smeru, ktorý mal ovplyvňovať políciu a tá zakrývať prešľapy vybraných podnikateľov a vypaľovať iných podnikateľov…

V tom uznesení sú dva alebo tri skutky rozpísané do viacerých a sú to veľmi závažné informácie, ktoré by sa mali určite vyšetriť. Tím vedený vyšetrovateľom podpísaným pod uznesením sa dal prešetrovať veci súvisiace s bývalým šéfom kriminálneho úradu Finančnej správy a dostali sa k ďalším bodom. Tieto dva hlavné body, na ktoré došli, sú závažné informácie, sú aj v tomto uznesení. Je to závažná informácia, ku ktorej existuje veľa ďalších závažných informácií. Je nevyhnuté to vyšetriť a som presvedčený, že vyšetrovatelia to aj dotiahnu do konca. Potom v tom uznesení však vznikol nejaký balast politickej objednávky, ktorý tam neviem kto dal. Ten hovorí o tom, že toto celé je zločinecká skupina. Úplatky riešme ďalej, ale bez politického nánosu.

Obvinenie zo založenia zločineckej skupiny teda nie je namieste?

To sa štandardne používa vtedy, keď nevedia konkrétne zadefinovať trestný skutok, ktorý sa mal stať. Popisuje, že fungovali organizovane, využívajúc policajnú štruktúru, a konali v prospech strany Smer. Prečo odpočúvanie ministrom SaS Ľubomírom Galkom nebolo vtedy vyšetrované ako organizovaná skupina? Veď to bolo zneužívanie moci. Odpočúvali dvoch redaktorov Pravdy, TA3, Sme a hovorcu Smeru. To však nebol problém, lebo to boli oni a najväčší problém je vždy Smer. My sme označovaní za mafiánov a ten, ktorý je vo všetkých správach informačných služieb označovaný ako člen organizovaného zločinu, je predsedom parlamentu. Dnes tu moralizuje aj bývalý prezident, ktorý podvádzal pri voľbách falšovaním kampane, krátením daní a nezákonnými vratkami DPH. Na tom sa veľmi zabávam.

Takže takáto organizovaná skupina podľa vás neexistovala?

Tie závažné informácie by sa mali určite vyšetriť, ale zvyšok uznesenia je v ostatných skutkoch napísaný mimoriadne všeobecne, ako horšia spravodajská informácia. Je tam niekoľko percent pravdy a závažných informácií a potom sú tam balastné veci – že sa poznali. To že sa Tibor Gašpar poznal s Norbertom Bödörom, nikdy nepoprel. To nebola neznáma informácia. Žiadne také podujatia, o ktorých sa tam hovorí, si neviem predstaviť, že by existovali. Nikto z menovaných nemal dosah na fungovanie štruktúry polície. Keď teda tvrdia, že to je taká mafia a chobotnica, ktorá fungovala v prospech Smeru, ako je možné, že bolo v tom čase zastavené trestné stíhanie bývalého prezidenta Kisku za nezákonný odpočet vratky DPH? Prečo došlo k zastaveniu trestného stíhania, keď to Smeru politicky vyhovovalo? Rovnako aj v prípade smrteľnej nehody Daniela Lipšica, ktorý sám ako minister navrhoval zavrieť v podobných situáciách všetkých natvrdo. Ja som iného názoru a som zásadne proti takejto širokej kriminalizácii a zatváraní všetkých. Ten duch, ktorý tu dnes vládne – všetkých zavrieť či povešať na kandelábre, to je duch komunizmu.

Matovič je komunista?

Minimálne je totalitne uvažujúci politik. Má diktátorské sklony, čo je dosť evidentné. Komunisti sa zvykli deliť. On sa nerád delí a všetky peniaze si necháva pre seba. Však aj tá strana má minimum členov a nikdy sa s nimi nerozdelil. Urazil by som však komunistov, keby som Matoviča prirovnal k nim. Dostali sme sa do tých čias ŠtB, keď to fungovalo práve v štýle – páchateľa máme, treba už len nájsť trestný čin. To, mimochodom, veľmi pripomínajú všetky rozhodnutia v súvislosti so sudcami, či už v kauze Búrka, alebo Víchrica. V neurčitom čase, na neurčitom mieste, v neurčitej veci prišiel neurčitý páchateľ, ktorý dokonca veľakrát dal aj neurčitý úplatok. Za to dnes ľudia sedia vo väzbe. Ústavný súd to síce nepripúšťa, ale náš Najvyšší súd v strachu pred mediálnym lynčom, vediac, čo sa stalo sudcovi Michalovi Trubanovi, keď rozhodoval zákonne, rozhoduje v rozpore s nálezmi Ústavného súdu. Vždy som tvrdil, že cesta kriminalizácie nepomohla ani Číne, ktorá týždenne popraví za korupciu 20 ľudí. Najpodstatnejšia je zmena zákonov, aby ju nebolo možné páchať, aby úradníci rozhodovali čo najmenej, nie svojvoľne, veci boli nárokovateľné a okamžité. Veď mi sme tak aj konali, a nielen rozprávali. Na našom klientskom centre sa už netreba dožadovať rýchlejšieho vybavenia dokladov, pričom kedysi to bolo peklo na dva týždne. Je tu politická objednávka a tá sa realizuje. Dnes sú to politici, zajtra novinári a pozajtra obyčajní ľudia.

Ministrom vnútra ste boli dlhé roky. Nedala sa teda legislatíva urobiť lepšie?

Ľudia vždy zlyhávajú. Keby neexistovala Threema Mariana Kočnera, nevieme dnes nič. Jeden z vyšetrovateľov podpísaných pod uznesením pracoval dôsledne, pretože on je ten, ktorý má zásluhu na rozložení skupiny piťovci a takáčovci. Tam zachytil informáciu, s ktorou začal zjavne pracovať, a použil to v rámci prípadu Božie mlyny. Vyplávali tam na povrch ďalšie informácie použité v tomto uznesení. To je rozdiel medzi Threemou a týmto prípadom, ktorý vychádza z nejakých konkrétnych rozpísaných poznatkov v prípadoch PHM či operátorov. To sú vážne veci, ktoré sa majú doriešiť, ale ten politický balast je pre mňa nepochopiteľný.

Podľa toho, ako tí sudcovia v Threeme komunikovali s Kočnerom, sa však nezdá, že by boli čistí…

V tom je základný rozdiel medzi demokratickou spoločnosťou a totalitnou – princíp kolektívnej viny. Trestné právo je prísne individualizované. Ja netvrdím, že všetci tí sudcovia sú obvinení alebo vo väzbe nezákonne. To isté platí aj o tomto uznesení. Vôbec netvrdím, že toto uznesenie je zdrap papiera. Len jeho časť je plná balastu. Aj v prípade Búrky a Víchrice sú smiešne veci, pre ktoré by predtým nikdy nikoho neobvinil. Zákon hovorí, že skutok musí byť jasne určený – kedy, kde a ako sa stal. To my v tej Víchrici vôbec netušíme, Sklenka to nevie popísať ani po tretej výpovedi a my naďalej tých ľudí držíme vo väzbe. To je taký vážny zásah do ľudských práv, že Európskych súd Víchricu a Búrku rozmetá na kašu a my potom budeme mať hanbu. Aj keď to príde až o tri roky. To je to isté ako s Lexom, keď sme mali páchateľa, a bolo jedno, aké nezákonné prostriedky sa proti nemu použijú. Aj keby bola pravda, čo niektorí obvinení sudcovia spravili, nie je to trestným činom.

Hovoríte teda, že pri Očistci nie je dobrý vyšetrovateľ?

To som nepovedal. Vyšetrovateľ má svoje právne presvedčenie, ale rozhodujúci v trestnom konaní je prokurátor. Vyšetrovateľ je len robotník, ktorý vyhľadáva a dáva dokopy informácie. On je v tom však vnorený a ten nadhľad by mal mať prokurátor.

Zaujímali ste sa o vzťah, komunikáciu, prípadnú spoluprácu Gašpara s Bödörom? Mali ste pod kontrolou?

Neviem, či pod kontrolou. Nepovažoval som to však za tému, ktorú bolo dôležité otvárať. Pre mňa bolo podstatné, že Tibor Gašpar manažérsky patril k ľudom, ktorí mali výsledky vo všetkých oblastiach.

A ako dobre poznáte Bödöra? Aký ste mali vzťah, boli ste v užšom kontakte?

Bödöra poznám, registrujem ho asi od roku 2016. Najskôr som registroval jeho otca ako majiteľa najväčšej SBS na nejakej bezpečnostnej výstave. Z času na čas sme sa videli na spoločenských udalostiach. Momentálne v kontakte nie sme, keďže je vo väzbe. Ale v poslednom období sme komunikovali intenzívnejšie. Dokonca sme sa bavili o potenciálnom právnom zastupovaní, ale potom sme usúdili, že by som preňho mohol v prípadnom právnom spore predstavovať skôr príťaž ako pomoc. Nakoniec sme sa ale na tej spolupráci nedohodli, ale áno, v poslednej dobe sme určite komunikovali častejšie.

Robí vám meno Kaliňák niekedy problém?

Nie. Ale vidím, že keď niekto so mnou spolupracuje, tak sa mu pomstia. Snažia sa zlikvidovať aj právne zastupovanie Smeru. Môj kolega David Lindtner nebol prvýkrát vzatý do väzby, obvinený bol vo veci, ktorá bola známa v máji. Do väzby ho vzali až teraz v októbri. Prečo? Aby Smer nemal dostatočnú právnu ochranu. To justícia stratila veľkého odborníka v trestnom práce. Mal zopár SMS s Kočnerom, pretože ten bol otravný, a to je dôvod na väzbu? Ministrovi hospodárstva stačilo povedať pardon, Lindtnerovi už nie.

Chodil Bödör na akcie Smeru?

To je možné, na akcie Smeru chodili tisícky podporovateľov alebo podnikateľov. Ale v poslednom období sme sa minimálne raz mesačne videli. Teoreticky som ho mohol zastupovať, ale prakticky by mu moje meno mohlo viac poškodiť.

Je možné, že Bödör vydával Gašparovi nejaké príkazy?

Neviem si to predstaviť. Bödör mi nikdy neprišiel ako takýto veliteľský typ, ale hlavne Tibor Gašpar je generál. V momente, keď sa generáli dostanú do tejto hodnosti, niekedy s nimi neradno diskutovať. Často sme mali rozdielne názory – povedal som mu, že sa mi niečo nepáči, on mi to vysvetlil a ja som to ďalej neriešil. Ako minister som do prípadov nikdy nezasahoval. Tibor Gašpar bol jednoznačným veliteľom Policajného zboru a všetky tie príkazy vydával on. Určite mali svoje porady, ale ja som na ne nechodil. O tých tajných, o ktorých sa píše, nemám vôbec tušenia. Boli chvíle, keď som s Tiborom nebol aj mesiac. Ale neviem si predstaviť, že by jemu niekto niečo diktoval okrem mňa a ja som sa väčšinou iba úctivo pýtal, pretože som ako minister začínal relatívne veľmi mladý. Proti mne stáli 50-roční skúsení starí harcovníci, ktorým som nevysvetľoval, ako to má byť, ale dal som si poradiť. Povedal som im, čomu sa treba intenzívnejšie venovať, a oni mali vymyslieť ako.

A tí ostatní policajní funkcionári, ktorých si mal vyberať samotný Bödör?

Veď tí všetci v polícii predsa boli. Mali nejakú funkciu a postupovali v kariére ďalej, tak aký Bödör? Oni neprišli z civilu. Nestali sa funkcionármi preto, lebo predtým robili v Bonule.

Pokušenie je veľké. Preverovali ste si ich? Ich majetky?

Nie. To nebola ani moja úloha, na to sú fungujúce systémy. Nikdy som nepovedal, že v košiari nemôžete mať čiernu ovcu. Policajná inšpekcia mala vždy voľné ruky a ročne stíhala za rôzne trestné činy asi sto policajtov. Ak by prišlo také oznámenie aj smerom k funkcionárom, určite by ho podrobne preverovali. Iste, všetky systémy môžu zlyhať, nie všetky trestné činy sa podarilo odhaliť. Rozhodujúce však je, aby sa vo vyšetrovaní pokračovalo. A to platí aj v prípade Kuciak. Boli sme obviňovaní, že naša práca vyústila do smrti Jána Kuciaka. Ale kto je potom zodpovedný za smrť Daniela Tupého? Je to práca vlády Mikuláša Dzurindu? A smrť Ernesta Valka práca vlády Ivety Radičovej? Niektorí ľudia majú svoje zvrátené myslenie a spáchajú otrasný trestný čin. V prípade Kuciak vyšetrovanie skomplikoval fakt, že sa oňho štyri dni nikto nezaujímal. Pri vyšetrovaní vraždy je najdôležitejších prvých 24 hodín.

To však bola náhoda, Kuciak mal byť so snúbenicou na predsvadobnej príprave…

Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale medzi stredou a nedeľou nikomu nechýbal. Keby sme tú informáciu mali, mohli sme vyšetrovať rýchlejšie, mohli byť už vypátraní aj skutoční objednávatelia, ktorí si v novinách čítali, ako vyšetrovanie pokračuje. A čo je výsledkom tejto obrovskej tragédie a všetkého okolo nej? Oslobodení podozriví, pretože sa vyšetrovalo mediálne. A tam bol vopred určený páchateľ, keď ho však súd neodsúdil, všetci zostali frustrovaní.

A kto je skutočný páchateľ? Mohol si vraždu objednať Marian Kočner?

Keby som mal naštudovaný ten gigantický spis, dám vám odpoveď. No nemám ho naštudovaný. Tento prípad je však veľký mementom, ako sa končia obrovské očakávania. A to sa stalo už viackrát. Aj na Slovensku platia určité európske pravidlá, platia práva obvinených, že aj ten najhorší páchateľ má právo na spravodlivý proces, na obhajobu, na nerušenú záverečnú reč, že policajti majú dokonca povinnosť rovnako intenzívne hľadať dôkazy tak v prospech, ako aj v neprospech páchateľa. Majú nájsť všetky možné verzie a nedržať sa len jednej, ktorú schválili médiá. Chcem vedieť, kto zavraždil tých dvoch mladých ľudí, lebo ten zmenil Slovensko. Aby sme vedeli, kto si vraždu objednal. Ale – mali by sme odsúdiť páchateľa, nie človeka, z ktorého chceme páchateľa urobiť. A to platí aj v prípade Očistec. Páchateľov už máme, vieme, že za všetko sú zodpovední Gašpar, Krajmer, Hraško, Bödör, ale dokazujú to zatiaľ len príbehy ľudí, ktorých pristihli pri čine. Nevieme, či sú tie príbehy pravdivé, ale tieto obvinenia zatiaľ stoja len na výpovediach kajúcnikov.

Kupujú si nižší trest alebo možno slobodu?

Nižší trest, alebo aj stíhanie na slobode. Väzba dnes funguje ako stredoveká mučiareň. Zoberme si toto: títo ľudia boli vytrhnutí z rodinného prostredia, nabehlo k nim protiteroristické komando Lynx, vylomili dvere – z toho je vydesený aj človek, ktorý by bol na takúto akciu aj pripravený. Väzba je horšia ako tretia nápravnovýchovná skupina. Dvadsaťtri hodín v jednej miestnosti, hodina vychádzky v takom koterci. Silnejší prežijú, slabší nie. A keď niekomu povedia, že ak bude hovoriť, tak sa tomu vyhne a možno mu ešte aj znížia trest… Ale potrebujeme vynútené výpovede? Veď Európsky súd pre ľudské práva už viackrát povedal, že ich nemôžeme používať, keď bola porušená základná charta práv a slobôd. Tá je nad našimi zákonmi a ústavou.

Ale pred súd s obvinením išiel prokurátor, sudca väzbu schválil. To sú všetci politicky motivovaní?

Viete si predstaviť, čo by urobili so sudcom, kedy ju neschválil? Nemal na výber. Tieto rozsudky tu za tri roky máme späť a potom neviem, čo na to budeme hovoriť. Tu je jasné, že raz dostaneme odpoveď z európskych inštitúcií, že to, čo sa to na Slovensku deje, že máme najprv páchateľov, potom skutky, nie je zákonné. A jediné, čo páchateľov usvedčuje, sú kajúcnici, ktorí sami sú najväčšími páchateľmi, a v snahe zachovať si postavenie, príjmy a slobodu usvedčia hocikoho, koho im napíšu.

Len tak z brucha by Ľudovít Makó alebo Bernard Slobodník obviňovali policajnú špičku?

Aký význam by malo, ak by obvinili niekoho nižšie postaveného? Za obyčajného pešiaka by nezískali slobodu alebo nižší trest. Ten je za to, keď poviete, že to bol Fico, Kaliňák, Pellegrini alebo ktokoľvek z opozície.