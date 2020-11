Právnik Káčer: Otázne je, na čo vláda potrebuje núdzový stav

Problém však vidí inde. Prijímaným opatreniam chýba systematickosť a jednotný postup. Zároveň dodáva, že zatiaľ čo verejnosť citlivo reaguje na predĺženie núdzového stavu, v úzadí figuruje hlavný hygienik, ktorý má omnoho väčšiu mieru voľnej úvahy pri obmedzovaní základných práv a slobôd.

Sú podľa vás splnené podmienky na predĺženie núdzového stavu?

Myslím si, že áno. Keď to bolo v poriadku pri zavádzaní, tak o to viac to musí byť v poriadku dnes. Už len z toho titulu, že tie počty nakazených a hospitalizovaných sú oveľa horšie. Keď si pozriete štatistiky, tak podľa počtu hospitalizovaných vám to vyjde, že tá situácia je horšia. V tomto zmysle si myslím, že áno. Respektíve poviem to tak, že Ústavný súd by s tým nemal mať problém.

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Je možné jeho predĺženie, ak takýto postup zákon nepredpokladá? Napríklad pri výnimočnom stave to je explicitne uvedené.

Tejto otázke sa podľa mňa dá vyhnúť tým, že ho uznesením nepredĺžite, ale že ho vyhlásite nanovo. V tomto ja nejaký extra problém nevidím. Neexistuje uznesenie o predĺžení núdzového stavu, ale existuje uznesenie o vyhlásení núdzového stavu a keď uplynie to prvé, tak sa dá plynulo na to nadviazať. V tomto osobne problém nevidím. Druhá vec je otázka, či to môže byť na 90 dní, alebo aj viac. Teoreticky mi príde, že to možné je, pokiaľ pretrvávajú tie dôvody, pre ktoré sa núdzový stav zavádza. Limit 90 dní by som interpretoval tak, že to je limit na to, dokedy vláda môže ten stav vyhlásiť. Ale potom, prirodzene, pokiaľ by sa situácia nemenila alebo zhoršila, tak to môže vyhlásiť opäť.

Ústavný súd skonštatoval, že vláda je v lepšej pozícii posúdiť okolnosti vyhlásenia núdzového stavu, a za toto posúdenie je demokraticky zodpovedná. Predstavuje to precedens, že Ústavný súd nebude posudzovať proporcionalitu zásahov do základných práv v pandémii, keďže nedisponuje podrobnými epidemiologickými dátami?

Neviem, možno že to precedens je, vzhľadom na tú výnimočnú situáciu, ale ja to nečítam tak, že by Ústavný súd úplne zavrhol test proporcionality. Skôr to čítam tak, že on ho teoreticky použiť môže, ale bude oveľa zhovievavejší pri jeho hodnotení. Čiže keď tam máme jednotlivé kroky, tak v tom prvom kroku sa bavíme o tom, že či dané opatrenie prispeje de facto k dosiahnutiu cieľa. Pri núdzovom stave si môže položiť presne tú istú otázku, ale súd bude oveľa zdržanlivejšie posudzovať tie opatrenia, aj keď má nejaké pochybnosti, či naozaj povedú k dosiahnutiu cieľa. A keď sa na to človek pozrie z pozície toho sudcu, tak si skúsme možno predstaviť, že by ste dostali na stôl ten núdzový stav a mali posúdiť jeho legalitu s tým, že nemáte k dispozícii také dáta, ako má vláda so všetkými poradnými orgánmi. Nehovoriac o riziku, že keď to stopnete, tak de facto následkom je, že to môže ohroziť životy ľudí. Čiže v tejto situácii a v takomto nastavení tých rozhodovacích podmienok mi príde, že je celkom rozumné, aby si Ústavný súd povedal, že bude posudzovať len zjavné excesy. Respektíve zjavné excesy bude považovať za protiústavné, ale nie klasicky akýkoľvek exces.

Vláda avizovala zatiaľ neurčitý zámer, novelizovať zákon o bezpečnosti štátu, ktorý umožňuje okrem iného aj vyhlásenie núdzového stavu. Na čo by sa mala zamerať?

Osobne najväčší problém nevidím v zákone o bezpečnosti štátu, ale vidím ho v zákone o ochrane verejného zdravia. Keď sa pozriete na tú poslednú novelu tak zistíme, že ten problém je niekde úplne inde. V § 48 ods. 4 písm. z je napísané, že aké opatrenia smie prijať hlavný hygienik. Píše sa tam, že nevyhnutné opatrenia na nevyhnutný čas v nevyhnutnom rozsahu. Nerieši sa že či to má schváliť nejaké konzílium odborníkov, nerieši sa či to má schváliť vláda, parlament, nerieši sa či to má byť na 90 dní, alebo na 700 dní. Väčšinu z tých opatrení, ktoré najviac zasahuje do práv ľudí, sú vydávané cez vyhlášku hlavného hygienika. Nám záleží na tom, aby sme mali dobrý zákon o bezpečnosti štátu, aby nedochádzalo k excesívnym zásahom do základných práv a slobôd, ale na druhej strane niekde úplne v úzadí máme nejakého úradníka, ktorý môže de facto prijímať oveľa drastickejšie opatrenia ako tie, ktoré sú umožnené vláde. On má veľkú mieru voľnej úvahy a jediné čo rieši, je to, že či to je nevyhnutné opatrenie. A teraz, samozrejme, keď tam je slovíčko nevyhnutné opatrenie, tak to asi bude znamenať, že tam má byť splnený nejaký test proporcionality, ale to slovo samo o sebe je veľmi vágne a príde mi, že keď pri takýchto celospoločensky závažných opatreniach, je lepšie keď sa diskutuje v širšom kruhu o tom, čo nevyhnutné. Čiže reálny problém je niekde inde. Keď už by sa mal meniť zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, tak mi príde, že by bolo veľmi vhodné zákon nastaviť tak, aby bol v racionálnom súzvuku so zákonom o ochrane verejného zdravia. Čiže my máme teraz veľké obavy z vlády, ale hygienik to môže urobiť tak či tak. Preto treba nastaviť kompetencie medzi orgánmi tak, aby mal orgán s väčšou legitimitou aj väčšie právomoci. Čím nižšia legitimita, tým nižšie právomoci. A urobiť akoby nejakú hierarchiu. To sa však podľa mňa robiť nedá cez novelu zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, tam treba určite novelizovať aj zákon o riadení štátu v krízových situáciách, kde by sa mali lepšie rozvrhnúť právomoci. Malo by byť jasné, že kedy a akou formou má vláda prijímať opatrenia. Či to má byť uznesením vlády, alebo to má byť nariadením.

V čom spočíva rozdiel?

Nezdá sa mi že, by sa uznesením vlády, ktoré je interným normatívnym organizačným aktom, mali ukladať povinnosti občanom. Toto by sa malo vyriešiť. Zároveň veľkým problémom je, že keď sa vyhlasuje núdzový stav, tak sa vlastne automaticky aktivujú prísnejšie kvalifikácie trestných činov. Čiže asi by bolo vhodné, aby v tej úprave bolo napísané, že či je ten vyhlasovateľ núdzového stavu má úmysel uplatniť tieto články alebo bližšie vymedziť, ktoré z tých prísnejších sadzieb chce uplatniť a ktoré nie. Celkovo by sa dalo spraviť niečo ako krízový kódex. Máme volebný kódex napríklad vo verejnom práve a takisto by sa dal urobiť kódex nejakého krízového riadenia štátu. V ňom by mohli byť na začiatku rozvrhnuté kompetencie najvyšších štátnych orgánov v ústavnom zákone a na to v nejakej funkčnej harmónií všetky ostatné zákony, ktoré s tým súvisia.

To by istotne pomohlo aj lepšej orientácii občanov v tom, čo sa vlastne deje…

Definitívne áno. A hlavne by v tom bola nejaká inštitucionálna logika. Lebo teraz sa bavíme o tom, či vláda smie predĺžiť núdzový stav. Ale hygienik smie napríklad prikázať, že sa nesmiete k nikomu približovať na dva metre a to môže platiť ktoviekoľko rokov. Čiže v tomto treba urobiť nejaký poriadok. A plus samozrejme, nepopieram, že aj hygienik by mal mať právomoci ochraňovať verejné zdravie, len by bolo možné tie zákony upraviť tak, aby bolo hneď jasné, že keď hygienik vydáva nejaké opatrenie, či ho vydáva v rámci núdzového stavu, lebo ho tým poverila vláda v nejakom uznesení, alebo ho vydáva sám od seba, lebo iniciatívne chce riešiť zlú situáciu. Toto je dôležité aj vzhľadom na to, že keď sa pozriete do ústavy, tak tá hovorí o tom, že sa môžu preskúmavať rozhodnutia súvisiace s núdzovým stavom. Avšak nie je jasné, že ktoré z týchto opatrení hygienika môžu ísť podľa tohto režimu, keď nevieme, že či boli prijaté v súvislosti s núdzovým stavom, alebo neboli. A pokiaľ neboli tak často ani nevieme poriadne zistiť, že či sa dá proti ním brániť na ústavnom súde. Asi by to malo byť, ale keďže Úrad verejného zdravotníctva nie je zaradený medzi „ostatné ústredné orgány štátnej správy“, tak možno potom predpokladať, že to možné nie je. Čiže to je tiež niečo na čo by sa oplatilo pozrieť.

Ak má hygienik silné kompetencie, tak načo vláda potom potrebuje núdzový stav?

To je presne otázka, na čo to vlastne potrebuje. A mne príde, že to má logiku práve pre mobilizáciu lekárov v rámci nemocníc. Čiže tam to je nutné na vydávanie rozkazov, ktoré naverbujú lekára, aby šiel na službu do nejakej nemocnice. Čiže to je presne to, od čoho premiér odhováral tých riaditeľov nemocníc na severe Slovenska, aby to nerobili. No tak toto je tá kľúčová krízová právomoc, ktorá by sa dala využiť v núdzovom stave. Lebo si neviem predstaviť, že by hlavný hygienik prikazoval lekárom, aby nastúpili do nejakej nemocnice. Čiže asi na toto v prvom rade. Čo sa týka toho zákazu vychádzania, tak tam si nie som úplne istý, lebo toto by teoreticky mohol za súčasnej právnej úpravy robiť aj ten hygienik. Ak by boli právomoci rozhodené nejako systematicky, tak by sme mohli prísť k záveru, že toto hygienik robiť nemôže, lebo ide o extenzívny zásah a mala by to robiť vláda. V tomto prípade by bolo jasné, že ten núdzový stav je o to legitímnejší. Ale keďže nemáme v tých opatreniach poriadok, tak ťažko povedať.