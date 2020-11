Svoje kompetencie vykonávam v rozsahu ústavy, reagovala na Ficov list prezidentka

Prezidentka podľa vlastných slov v poslednej dobe zaznamenáva množstvo podobných výziev, ktoré presahujú ústavou dané právomoci prezidenta. „Vrátane tých, ktoré žiadajú zastavenie výkonu viacerých rozhodnutí vlády alebo odvolanie premiéra či vlády rozhodnutím prezidenta. Musím preto vysvetliť, že prezident takéto právomoci nemá, a teda nemôže konať svojvoľne. Konať môžem len v medziach Ústavy SR,“ povedala Čaputová.

Zároveň vysvetlila, že prezident podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v núdzovom stave nariaďuje vojakom len výkon mimoriadnej služby, a to len na návrh vlády. Hlava štátu deklaruje, že ak by k návrhu mimoriadnej situácie došlo, plne by uplatnila právomoc prezidenta rozhodnúť o jej nariadení alebo nenariadení.

„Mojou úlohou je chrániť princípy právneho štátu v rozsahu ústavných kompetencií prezidenta,“ hovorí Čaputová. Pripomenula, že svoju právomoc využila napríklad pri vetovaní zákona, ktorý umožňoval monitorovať pohyb občanov a bol podľa jej názoru v rozpore s ústavou.

Pokiaľ mal Fico pochybnosti o ústavnosti použitia armády, mohol sa podľa Čaputovej v zákonnej lehote obrátiť na Ústavný súd SR. Podotkla, že to tak urobil aj v minulosti, v prípade vyhlásenia núdzového stavu.

Fico skonštatoval, že prezidentka „hrubým spôsobom odignorovala Ústavu SR“. Uviedol, že nasadenie deväť a pol tisíc vojakov pri plošnom testovaní bolo v rozpore s ústavou, lebo takéto nasadenie môže urobiť len prezidentka a nemôže o ňom rozhodnúť len vláda Slovenskej republiky.